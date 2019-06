La JEC valida un voto nulo a favor del PP en Urrácal, que gana la Alcaldía tras deshacerse el empate

La Junta Electoral Central (JEC) ha dado por válido un voto nulo emitido a favor del PP en el municipio almeriense de Urrácal, donde en las pasadas elecciones municipales se produjo un empate a 143 votos entre PSOE y PP, lo que hasta ahora había impedido decidir al ganador de los comicios, de forma que la candidata popular Emilia Mateo podrá hacerse con la vara de mando produciendo un cambio de signo en el Consistorio.



El órgano electoral ratifica así la decisión adoptada por la Junta Electoral de Zona de Huércal-Overa, que una semana después de las elecciones ya dio por válido el voto emitido por correo que había sido considerado nulo por la mesa en un primer momento, según han indicado a Europa Press fuentes implicadas en el proceso.



La decisión de la JEC tumba el recurso del PSOE al tiempo que evita el sorteo de la Alcaldía y agota la vía administrativa, si bien los socialistas presentarán un recurso contencioso-electoral ante el TSJA, según han confirmado fuentes del partido.



En las elecciones del 26 de mayo, Urrácal registró 289 votos: 143 para cada uno de los partidos concurrentes, un voto en blanco y dos votos nulos: uno correspondiente a la introducción de una papeleta dedicada a las elecciones al Parlamento Europeo y otro, emitido por correo, que favorecería al PP y que se consideró entonces mal formalizado.



Fue durante el escrutinio definitivo ante la JEZ cuando el PP impugnó el voto nulo que, en primera instancia, fue aceptado. La resolución, recurrida ante la JEC por los socialistas, fue debatida en la tarde de este lunes, una semana después de haber remitido la documentación para adoptar una decisión al respecto.



La alcaldesa en funciones de Urrácal, María Isabel Serrano, ya manifestó que el resultado electoral no había sido de su agrado, si bien confiaba en poder revalidar el mandato y seguir al frente del Ayuntamiento tras ocho años como alcaldesa.



Serrano ganó las anteriores elecciones con un margen de 54 votos sobre el PP, con un total de 164 --el 59,85 por ciento-- frente a los 110 del partido rival, que le dieron la mayoría absoluta al conseguir cuatro de los siete escaños del Ayuntamiento. En 2011 se estrenó como alcaldesa con una victoria más ajustada, con una diferencia de 28 votos.



NO SE PUSO EN DUDA LA "VOLUNTAD" DEL VOTO



La resolución de la JEC indica, en relación al voto por correo que fue anulado al entender que no había sido correctamente formalizado, que el "error cometido por el elector", que introdujo el certificado censal en el sobre de votación y dejó fuera de dicho sobre la papeleta con su voto, "no pone en duda la voluntad de dicho elector ni la autenticidad del sufragio ni la integridad del procedimiento" a pesar de que se viera afectado el secreto del voto.



Si bien el artículo 96.1 de la Loreg dispone que es nulo el voto emitido en papeleta sin sobre, la JEC apunta que en base a la doctrina existente que el secreto del voto debe entenderse como "una garantía y no como una carga para el elector", por lo que en el caso de que el votante, por error, desvele el sentido de su voto "resultaría incongruente con el fin de esta garantía la declaración de nulidad del sufragio".



El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, desestima también un segudo recurso elevado por el PSOE ante la votación de una electora que había solicitado el voto por correo y que, al no recibirlo, acudió a ejercer su derecho ante las urnas.



A través de las diferentes comprobaciones con el cotejo del censo y la lista de votantes de las elecciones municipales se pudo concretar que la electora había pedido el voto por correo y que posteriormente acudió a la mesa, aunque en el recuento no aparece en dos ocasiones, por lo que se descartó que hubiera duplicidad de votos.



La JEC incide, en este sentido, en que la mesa electoral tiene potestad para admitir a los solicitantes del voto por correo toda vez que quedó "plenamente salvaguardado el principio de unidad del voto por el elector" al no probarse que la electora votara dos veces, al tiempo que "no se formuló objeción alguna ni por los miembros de la mesa ni por los interventores de ninguno de los partidos, en orden a la retirada de la admisión, sino solo la protesta una vez concluido el escrutinio".





