La Guardia Civil investiga a una persona por simular ser víctima de un robo con violencia en Almería

Vehículo de la Guardia Civil de Níjar





La Guardia Civil ha iniciado una investigación a una persona de Almería como presunto autor de un delito de simulación de delito, al presentar una denuncia falsa en dependencias de la Guardia Civil por el presunto robo de un bolso a punta de pistola.



Según un comunicado de la Comandancia de la Guardia Civil, este cuerpo de seguridad inició la investigación de los hechos a finales del pasado mes de julio, tras la denuncia presentada por una persona en la que se indicaba a los agentes que cuando esta misma cruzaba por el paso de peatones de una céntrica calle de la barriada de Campohermoso de la localidad de Nijar (Almería), se detuvo un vehículo del que no pudo ver matrícula, y la persona que ocupaba el asiento del acompañante sacó una pistola por la ventanilla del vehículo, agarrándole de la camiseta y robándole una pequeña mochila.



Del mismo modo, el investigado relataba a los agentes de la Guardia Civil que en la mochila llevaba la recaudación de la venta de cupones de una asociación benéfica, tras lo que la Benemérita iniciaba una profunda investigación, para la que se recabó información de diversas fuentes con "un minucioso estudio y visionado, demostrándose que los hechos no llegaron a ocurrir en realidad".



Igualmente, entrevistándose posteriormente la Guardia Civil con el investigado para corroborar detalles del los hechos, el mismo incurría en numerosas contracciones que, finalmente, determinan que los hechos no ocurrieron en realidad. Y, por esto mismo, se investiga a esta persona como presunto autor de un delito de simulación de delito, entregándose las diligencias instruidas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Almería.





--EUROPA PRESS--