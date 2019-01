La Geoda Gigante de Pulpí será imagen del cupón del sorteo de la ONCE del día 23

La Geoda Gigante de Pulpí (Almería), ubicada en el entorno de la Mina Rica de Pilar de Jaravía, protagonizará el cupón del sorteo de la ONCE del próximo día 23 de enero.La iniciativa ha sido presentada este viernes en un acto en el que han estado presentes el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, y el edil de Turismo, Juan Bautista López, que han estado acompañados por el director de la ONCE en Almería, Pascual Gualda.A la venta están ya en todo el país 5,5 millones de cupones que reproducen una imagen que refleja la "espectacularidad del interior de la Geoda con el escudo del Ayuntamiento de Pulpí".Pascual Gualda ha destacado que la Geoda de Pulpí constituye una "excepcionalidad" en el paisaje geológico y minero de España, "un patrimonio que requiere protección, conservación, difusión, divulgación y conocimiento desde el respeto medioambiental más escrupuloso".En este sentido, ha abogado por el mayor consenso entre las distintas administraciones, Junta de Andalucía, Universidad de Almería, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Ayuntamiento de Pulpí para poner en valor turístico, cultural y científico el "enorme potencial y expectativas" que genera la apertura al público de esta gran geoda tapizada de gigantescos cristales de yeso.Por su parte, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha agradecido a la ONCE "su gran labor social y el hecho de poner a disposición de todo el mundo un cupón con la imagen de la Geoda Gigante de Pulpí"."Es algo que nos beneficiará a todos por la gran promoción turística que se está haciendo de este gran monumento natural en la provincia de Almería y en toda España", ha dicho.LA SEGUNDA FASE DE HA HABILITACIÓN TURÍSTICA, "EN PRÓXIMOS DÍAS"García ha explicado que la Geoda Gigante "ya está más cerca de ponerse en valor" y que tras completarse la primera fase de las obras, ya está adjudicada la segunda fase, cuyas obras comenzarán "en los próximos días"."Este verano todos podremos visitar físicamente la Geoda y la Mina Rica, que alberga este fenómeno único en el mundo. El objetivo es que llegue a ser conocida a nivel nacional e incluso mundial", ha avanzado.El concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Pulpí, Juan Bautista López, ha explicado que el proyecto de puesta en valor de la Geoda Gigante será presentado la semana que viene en Fitur, Feria Internacional de Turismo que se celebra cada año en Madrid.En diciembre de 1999, miembros del grupo mineralogista de Madrid descubrieron la Geoda Gigante en una mina abandonada ubicada en la pedanía pulpileña de Pilar de Jaravía, en la Sierra del Aguilón. La espectacularidad del descubrimiento no fue sólo por su tamaño, de aproximadamente ocho metros de longitud por dos de altura, sino también por las dimensiones y transparencias de los cristales que la recubren.Declarado monumento natural por la Junta de Andalucía por sus condiciones excepcionales, esta geoda cuenta con prismas que alcanzan los dos metros de altura.--EUROPA PRESS--