La Galería Alfareros acoge la exposición 'Numen', de la artista almeriense Eva Quesada

La Galería Alfareros de la Diputación de Almería acoge, hasta el próximo 26 de abril, la exposición 'Numen', creada por la artista almeriense Eva Quesada. Una muestra que acerca al visitante, a través de cerca de una veintena de obras, a la capacidad de Quesada para transformar la fantasía en realidad, y viceversa.El diputado Guillermo Casquet, según ha informado en un comunicado, la Diputación de Almería, ha acompañado a Eva Quesada durante la inauguración de la muestra. Casquet le ha deseado "suerte" en esta nueva muestra de la Galería Alfareros, en la que el visitante se acercará a la forma de entender el arte de Quesada, en cuya obra, el color y lo abstracto, predominan sobre la lógica y las figuras planas.La exposición 'Numen' se compone de una veintena de cuadros y una escultura, que representa un árbol, realizada con distintos tipos de mármoles y acero inoxidable.Los cuadros plasman la evolución que ha experimentado la artista desde que comenzara a trabajar con las técnicas digitales, que "no es una forma de hacer arte especialmente conocida" pero común en el trabajo de Eva Quesada, en cuyos cuadros "se mezcla la pintura con otras obras desarrolladas en técnica digital".Colores vivos, figuras abstractas, ilustraciones directas y automáticas surgen cuando la artista coge bolígrafo y papel y comienza a dibujar. "La naturaleza y lo trascendental viene a mi mente cada vez que me pongo a crear. Son los mismos trazos que realizo sobre el papel los que luego traslado a cada cuadro que tengo el honor de compartir con todos los almerienses en esta Galería de Arte de Alfareros", ha explicado Quesada.LA ARTISTA: EVA QUESADAEva Quesada nació en Olula del Río en 1975. Estudió en la Escuela de Artes de Almería y se licenció en Bellas Artes en Granada, en la especialidad de Diseño Gráfico, en 1999.En 2007, creó la empresa 'Quevea' en Olula del Río, especializada en publicidad e identidad corporativa, fotografía, arte y decoración. Quesada ha participado en numerosas exposiciones de arte, tanto colectivas como privadas, como 'Ars Visibilis', en el Museo de Almería, 'Experimenta', en el PITA, o en la Sala de Cultura de Unicaja en la capital.Además, ha expuesto obras de arte en Nueva York y en su pueblo natal, Olula del Río, dentro de la exposición colectiva 'OlulArte'. También ha colaborado en proyectos de divulgación educativos, como 'The irregular project', donde se enseñan los verbos irregulares en inglés de forma interactiva y atractiva al público.En estos momentos, exhibe de forma itinerante la exposición 'Fantásticas Realidades' por muchos pueblos de la Comarca del Almanzora, en Almería.