La Fiscalía del TSJA investiga contratos de familiares del alcalde de Almería y el portavoz de Cs

TELEPRENSA.- Tras la denuncia efectuada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha incoado diligencias de investigación penal para esclarecer si existen posibles irregularidades en la presunta contratación de familiares de políticos del Ayuntamiento de Almería, entre ellos el propio alcalde Ramón Fernández-Pacheco, y el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla.



La denuncia gira en torno al servicio de limpieza urbana y playas adjudicado por más de 110 millones de euros a la UTE Acciona-La Generala, adjudicación que se produjo en 2013 cuando el actual regidor era concejal de Cultura, contando con el voto a favor del mismo. La cuestión es que AMyT sostiene que La Generala había contratado a la cuñada de Fernández-Pacheco un mes antes de que se confeccionasen los pliegos de condiciones de dicha licitación.



Es más, considera que esta mujer fue contratada, "previamente y ex profeso” para que la citada UTE pudiese hacerse con la adjudicación, aunque AMAyT va más allá y plantea un supuesto escenario en el que existía un "ambiente propicio para los intereses personales" de otros cargos sindicales, técnicos municipales y políticos, convirtiéndose así en una especie de “oficina de empleo” para los mismos.

Asegura que hubo una serie de familiares contratados tras el despido de 70 trabajadores que figuraban como eventuales en la bolsa de trabajo, entre ellos supuestamente el cuñado de Miguel Cazorla o el yerno del diputado provincial de C's Roberto Baca.

Antes del pleno celebrado esta mañana, el alcalde ha afirmado que esta asociación es conocida "por emprender campañas de acoso y derribo contra determinados políticos queacaban siendo declaradas totalmente infundadas por parte de la justicia”. “Ahora me ha tocado a mí", ha dicho.

"La novia de mi hermano era técnico de una empresa que se presentó a varios concursos del Ayuntamiento, uno lo ganó y otros los perdió. En cualquier caso, yo era concejal de Cultura y en absoluto tenía que ver con la gestión de esos servicios (…) es una denuncia totalmente infundada, que únicamente pretende manchar mi nombre, difamar y quién sabe si conseguir algo a cambio", ha sostenido.

Más crítico ha sido Cazorla, quien incluso plantea acciones legales contra los promotores de la denuncia. "Todo es una calumnia y una mentira directa aparte de unas acusaciones falsas que atentan incluso contra algunos o por lo menos son susceptibles de algunos delitos que estamos y que vamos a mirar, no de ahora, sino desde que teníamos conocimiento de esta historia", ha apostillado, añadiendo que “es una maniobra orquestada que conocemos en esta ciudad desde hace mucho tiempo por parte de un grupo o de unos grupos utilizados por unos señores que, al fin y al cabo, pues tendrán que ser consecuentes con las afirmaciones que han hecho".

"Analizaré muy claro qué hacer con estas calumias porque ni he contratado, ni he puesto a nadie, ni tengo ningún familiar ni por cuarta, ni por quinta, ni por sexta línea directa de consanguinidad. No lo he tenido nunca, ni lo tuve siendo concejal cuatro años en el equipo de Gobierno, y mucho menos ahora que estamos en la oposición, jamás", ha insistido.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Pérez Navas, ha manifestado que es una "tristeza que el Ayuntamiento sea siempre noticia para este tipo de cosas". "Pedimos que se aclare lo antes posible. Desconocemos el contenido de la denuncia y por lo tanto no podemos entrar en el fondo todavía de ella pero es verdad que necesita una aclaración urgente, explicaciones y que el Ayuntamiento no siga siendo siempre nombrado por cuestiones judiciales", ha incidido.



El portavoz de IU, Rafael Esteban, ha afirmado por su parte que lo que falta es "un montón de transparencia en las contrataciones" y que será el alcalde el que tendrá que responder sobre esta investigación, lamentando que "estas cosas van dejando su lluvia fina en la ciudad".