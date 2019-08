Una vecina de Almería con el abanico y el programa de las fiestas 2019





La Feria de Almería 2019 arranca este viernes con el encendido de la portada del ferial que recrea el Mercado Central de la capital en una edición en la que habrá "más casetas, más puestos y más atracciones".



Las fiestas de este año tienen como eje central de la Capitalidad Española de la Gastronomía y en habrá 12 expositores con la calidad de los productos gourmet 'Sabores Almería' para que cualquier visitante y almeriense pueda llevárselos a casa



Otra de las grandes novedades tiene lugar el lunes y consiste en cuatro horas sin ruido y con luces fijas en el Recinto Ferial por los niños con autismo y síndrome de Asperger.



Ese mismo lunes se celebra la Batalla de Flores en la que se reparten 20.000 claveles blancos y rojos recuperando parte de su itinerario ya que volverá a salir desde La Gloria, bajando todo ese tramo de la calle Granada hasta Puerta de Purchena, para después continuar hacia Obispo Orberá y finalmente concluir en el Anfiteatro de la Rambla.



En cuanto a la noche, aumenta el número de casetas del recinto ferial, donde este año se han instalado siete casetas juveniles, una más que en 2018, y el mismo número de casetas tradicionales, otras siete, que la pasada edición. Además, habrá más puestos y atracciones.



Otra de las novedades es la ampliación de Cooltural Fest, con una duración de cuatro días y más de 50 grupos y bandas en el cartel. En esta segunda edición el Recinto Principal de Conciertos se ha ampliado en 10.000 metros cuadrados y se utilizará toda la superficie anexa al actual recinto de conciertos del Ferial.



Además, se ha creado un área de descanso de 15.000 metros cuadrados para 1.700 personas en el antiguo recinto Ferial y con la puesta en marcha de la iniciativa inclusiva 'Music For All' y de la habilitación de un Punto Violeta.



En el centro se ubicarán cinco ambigús y en el Paseo de Almería se consolidan los 500 metros de longitud de los toldos. Se repite, un año más, una peatonalización tematizada por zonas donde hay espacio para la tradición, las actividades infantiles, la citada gastronomía, la exhibición de caballo a rueda y la música. Será el corazón del Mediodía con actividades desde las 11,00 hasta las 17,00 horas.



Habrá exhibiciones de Seat 600, mini Cooper, motos antiguas, y Paseo de Caballos y muestra de enganches, que vuelven así, en su totalidad, al centro. Este espacio acogerá el martes a mediodía el octavo certamen de Indumentaria Tradicional Almeriense, que llegará así a un mayor público.



CONCIERTOS



La Feria de Almería 2019 mantiene la continuidad de la excelente oferta musical de los últimos tiempos. Contará con el almeriense, David Bisbal; la gira rockera española del año, Marea; el festival 100% Mujer, con Rozalén como cabeza de cartel; y la gran fiesta Yo Fui a EGB, con conciertos de Los Secretos, La Unión, Ole Olé, Modestia Aparte o los monólogos de Carlos Latre y su colección de infinitos personajes.



Dentro de las actividades en el recinto ferial, estará el tradicional día del niño, con descuentos en las atracciones, será el miércoles de Feria, y tampoco faltará el encuentro de mayores ni el homenaje de mujeres en Feria en la caseta municipal, que volverá a contar con música en directo todas las noches.



Se consolida el espacio de conciertos en el Parque de las Almadrabillas, que se ha convertido en una alternativa de ocio más para las noches de Feria.



Cronológicamente la primera actividad será el Pregón anunciador, que este año correrá a cargo de Diego García, presidente de los hosteleros almerienses, este viernes a las 21,00 horas, en un acto que pretende ser una gran fiesta participativa con un nuevo concierto gratuito a su conclusión, en esta ocasión con Seguridad Social.



Además este espacio contará de nuevo con conciertos: el domingo, la Banda Municipal de Música; el martes, el 26º Festival Internacional de Folclore, con grupos de Portugalete, Bulgaria, República de Buriatia y Almería, y el viernes, el siempre espectacular concierto de la Orquesta Ciudad de Almería, dirigida por Michael Thomas. Todos ellos con entrada totalmente gratuita.



ACTOS RELIGIOSOS Y TRADICIONALES



La Feria mantiene su esencia tradicional en cuanto al capítulo de actividades: las deportivas, las culturales, las infantiles, la batalla de flores, los encuentros con colectivos sociales, festival de folclore, el paseo de caballos, o los toros.



Así, en los actos religiosos, brillantemente inaugurados con el pregón a la patrona de Inocencio Arias el pasado domingo, destacan la ofrenda floral del viernes 23, la misa del sábado 24 y la procesión del domingo, día 25, todo ello con la Hermandad de la Virgen del Mar, que celebra este año su quinto centenario.



No faltará la conmemoración de Los Coloraos el viernes 23, con Luis Rogelio Rodríguez Comendador como Orador o la entrega del Capote de Paseo al triunfador de la Feria Taurina 2018, que fue Ginés Marín. Por segunda vez en un acto abierto a todos los aficionados, en el Teatro Apolo.



Es una feria taurina que contará este año con cuatro corridas y una clase práctica, con nombres propios como: el propio Gines Marín, Enrique Ponce, Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza, David de Miranda, Luis David, Toñete, Antonio Ferrera o Diego Urdiales.



Habrá una nueva edición de la Feria de Alfarería con numerosos talleres para todos los públicos, diana de Gigantes y Cabezudos, también en los barrios, concursos como el de Pintura, Dibujo Infantil o Certamen Canino y se sigue potenciando la Feria Deportiva, a través del Patronato Municipal de Deportes y los clubs.



Asimismo, habrá actividades que se repartirán por los barrios de la ciudad a través de las instalaciones deportivas del Pabellón de los Juegos, el Pabellón José Antonio Segura, el Moisés Ruiz, campo de Los Molinos, el campo de rugby Juan Rojas, el pabellón del Toyo, Parque del Andarax, Club de Mar, Las Chocillas, Emilio Campra, Tito Pedro, o el centro de Tiro de Gádor o el frontón del Andarax.



La Feria se podrá seguir día a día en los distintos perfiles del Ayuntamiento en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, y compartir con el hashtag #AlmeríaEnFeria.

--EUROPA PRESS--