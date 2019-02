La diputada Carmen Belén López, en uno de los 'stand' de la feria.





La Feria 'Aula Empresa' del Colegio La Salle Virgen del Mar de la capital ha reunido a "cientos de estudiantes de Almería y provincia", de entre quince y veinte años, para celebrar la tercera edición de un evento que "se ha convertido en referente anual" para los jóvenes que terminan la Secundaria o el Bachillerato. Una actividad abierta al público hasta este jueves, 14 de febrero, en la que colaboran el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Fundación La Caixa.



En un comunicado, la Diputación de Almería ha explicado que se espera que asistan a la feria estudiantes de 16 centros educativos de la capital y la provincia, para conocer de primera mano distintas opciones para su futuro, a nivel vocacional y profesional. Así, en la actividad habrá expositores, conferencias, talleres y charlas divulgativas de unas 40 entidades públicas y privadas que se han sumado al encuentro.



El director del Colegio La Salle, Guillermo Verdejo, ha explicado que el objetivo de 'Aula Empresa' es "dar una respuesta a una necesidad que tienen los alumnos de contar con orientación vocacional y profesional, para lo que se le ofrecen las estrategias y herramientas que les ayuden a tomar decisiones de cara a su futuro".



El concejal de Cultura, Educación y Tradiciones de la capital, Carlos Sánchez, ha valorado de manera positiva que "un año más, el Colegio La Salle cuente con el Ayuntamiento, que, pese a que no tiene competencias directas en materia de educación, está convencido de que el futuro de Almería se debe decidir correctamente y esta feria sirve para eso".



La diputada provincial de Promoción Económica y Empleo, Carmen Belén López, ha subrayado "la utilidad y proyección de este tipo de foros", que, en este caso, han convertido el Colegio La Salle durante dos días en "un espacio para compartir experiencias en un momento crucial para los jóvenes, como es el planteamiento de su futuro académico".



Por último, María del Mar Peláez, de la Obra Social La Caixa ha asegurado que "si no hay formación y educación, los programas que desarrolla la entidad no salen adelante". "Desde los inicios, lo consideramos un proyecto muy interesante y con el que nos sentimos en la obligación de acompañarles para fomentar el desarrollo educativo de los jóvenes almerienses", ha añadido.



La Feria 'Aula Empresa' se ha convertido en punto de encuentro entre universidades privadas y públicas, que acercan a los estudiantes sus programas formativos, y en el que empresas e instituciones muestran sus recursos humanos y las competencias profesionales más demandadas en la actualidad.



Los alumnos que asistirán al encuentro proceden del IES 'Cruz de Caravaca', Divina Infantita, Ciudad de Almería, IES 'Campos de Níjar', IES 'Sierra Nevada', IES 'Francisco Montoya', La Salle Chocillas, María Inmaculada, Virgen del Mar, Máter Asunta, Bahía de Almería, IES 'Fuente Vieja' y Virgen de la Paz.



Entre las entidades participantes, se encuentran la Cámara de Comercio, la Universidad de Loyola, el Instituto de Estudios Bursátiles, UCAM, la Asociación 'A Toda Vela', Andalucía Compromiso Digital, Cruz Roja, Asempal, Universidad Oberta de Cataluña, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, la UAL o la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Almería (FAAM), entre otros.

--EUROPA PRESS--