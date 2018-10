Ana Pastor y Pío García recorren la exposición con escolares de Almerí





El Mirador de la Rambla de Almería acoge desde este lunes y hasta el día 28 una exposición itinerante al aire libre que, bajo el título de '40 Años de España en Democracia', recoge imágenes de algunos de los momentos más importantes de la vida política y social española a lo largo de los 40 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución Española a través de una selección de fotografías.



El acto inaugural ha estado presidido por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco.



La sanción de la Constitución y sus 'padres', la primera presidencia de España en la Comunidad Europea, los ex presidentes de Gobierno o la jura de la Constitución del, por entonces, Príncipe Felipe, la visita del Papa Juan Pablo II en 1989, los avances en infraestructuras, la unión contra la barbarie terrorista, los Juegos Olímpicos y 'la Expo', ambas de 1992, o los hitos culturales de los Oscar a José Luis Garci y Penélope Cruz, el Nobel de Literatura a Camilo José Cela, y la inauguración del Guggenheim componen la muestra.



La completan los triunfos deportivos del tenis, con Garbiñe Muguruza y Rafael Nadal o el Mundial de Fútbol logrado por la Selección Española en Sudáfrica, son algunas de las instantáneas que conforman una exposición que también tiene un recuerdo expreso a los Juegos Mediterráneos de Almería 2005.



La presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien ha destacado sobre la exposición organizada por las Cortes Generales y Agencia EFE, con el patrocinio de Más Consulting, que es el testimonio de "una historia que no ha estado exenta de dificultades, pero que sobre todo es una historia de avances extraordinarios".



"Celebrar la Constitución es celebrar el pacto que suscribieron nuestros mayores hace 40 años, y que durante estos cuatro decenios ha consolidado nuestros derechos, nuestra convivencia y nuestro desarrollo como personas, y también nuestro desarrollo social y económico", ha dicho.



Por su parte, el presidente del Senado, Pío García Escudero, ha definido a la exposición como "un libro de autor colectivo, escrito por todos los españoles" y ha destacado su doble propósito: "recordar e ilustrar".



"Por su poder evocador y por su viveza, las imágenes quizás sean el mejor estímulo de los recuerdos. Y por ello las imágenes poseen un innegable valor sugestivo e ilustrativo para todos aquellos que quieren conocer un pasado del que no pudieron ser testigos directos", ha trasladado.



Sobre la Constitución, García-Escudero ha ensalzado "su espíritu de reconciliación" y como "abrió las puertas del futuro" a España, que ha sido construida "con esfuerzo, responsabilidad y solidaridad, como muestra esta memoria compartida que nos permite ver de dónde venimos, lo que somos y lo que podemos seguir construyendo en el futuro".



El alcalde se ha referido a la muestra como "una parte de nuestra vida y memoria gráfica de un momento clave de la historia de nuestro país" y ha realizado una "invitación colectiva" a los almerienses de todas las edades para "que vengan al Mirador de la Rambla Federico García Lorca a disfrutar en familia".



"Para que algunos recuerden lo vivido y otros puedan conocer lo vivido por sus mayores, para que de esa manera todos juntos podamos reafirmarnos en nuestro compromiso con los valores democráticos, que son la base fundamental de la convivencia y el progreso, frente a la intolerancia, al fanatismo y cualquier manera de imposición o de violencia", ha afirmado Ramón Fernández-Pacheco.



Además de diputados, senadores, autoridades civiles y militares y concejales de la Corporación municipal, al acto han asistido alumnos de Primaria de los colegios Compañía de María y Stella Maris.

--EUROPA PRESS--