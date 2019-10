La exdirectora del PITA demanda a la tecnópolis tras su despido y solicita la reincorporación

La exdirectora general del PITA Trinidad Cabeo





La exdirectora del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), Trinidad Cabeo, ha formulado una demanda contra la tecnópolis después de que fuera despedida de su puesto, que ocupaba desde hacía dos años y del que fue relevada por el exdiputado nacional de Ciudadanos (Cs) Diego Clemente el pasado 19 de septiembre.



Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, la demanda también se ha formulado por daños y perjuicios ante una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales tanto contra el parque, contra el presidente del consejo de administración del mismo, Emilio Ortiz --también delegado de Economía de la Junta en Almería-- como contra el partido de Cs.



La ex responsable del parque tecnológico ha solicitado mediante su demanda la reincorporación a su puesto de trabajo al entender que no puede ser cesada, ya que su plaza no se correspondería con la de un cargo público, sino que, en todo caso, debería ser despedida en virtud de un contrato de alta dirección que la unía a la mercantil PITA SA.



Así, y ante el acto de conciliación previsto para el próximo 30 de octubre en el centro de mediación, arbitraje y conciliación de Almería, la parte demandante sostiene el carácter "indefinido" y "a tiempo completo" del puesto del que fue cesada, por lo que recibió una indemnización de poco más de 22.000 euros.



En este sentido, señala la ausencia de motivos objetivos para el cese del puesto ante los reiterados "reconocimientos" públicos a su labor al frente de la dirección del parque, tanto por el consejo de administración como por otras empresas e instituciones. Cabe recordar que Cabeo fue confirmada en su puesto por los miembros del consejo de administración públicamente durante una rueda de prensa dos meses antes del cese.



En esta línea, y dadas las condiciones en las que se produjo el despido, la representación de Cabeo mantiene que se ha actuado de modo "discriminatorio" al obedecer el cese a una "clara motivación política" bajo "presiones" de Cs, a través de la Junta de Andalucía, para entregar el puesto de trabajo al exdiputado nacional Diego Clemente, quien no revalidó su cargo ante las elecciones generales del 28 de abril.



Así, y fundamentalmente ante una presunta vulneración del artículo 14 de la Constitución al subsistir "motivos de ideología política", la exdirectora ha reclamado se restituida en su puesto de trabajo y adicionalmente contar con una indemnización ante los eventuales "daños morales" sufridos y el "deterioro ocasionado a su imagen pública y social", entre otros aspectos.





--EUROPA PRESS--