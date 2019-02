La exdelegada de Educación concurrirá como candidata a la alcaldía de Huércal-Overa en las próximas municipales

La exdelegada de Educación y candidata a la alcaldía de Huércal-Overa,





La exdelegada de Educación de la Junta en Almería Francisca Fernández concurrirá como candidata del PSOE a la Alcaldía de Huércal-Overa en las próximas elecciones municipales después de que la militancia la designara en asamblea en la noche de este martes.



En declaraciones a Europa Press, Fernández ha agradecido la "confianza" que la militancia ha depositado en ella para encabezar la lista socialista y tratar de llevar un "aire renovado" al municipio que gobierna el popular Domingo Fernández, quien a su juicio "no ha sabido rentabilizar al máximo" su cargo puesto que "a veces le ha faltado responsabilidad con otras instituciones para que llegaran las inversiones".



En esta línea, ha apuntado que durante su etapa al frente de la Delegación de Educación enfrentó una "lucha" con el Consistorio para conseguir la cesión de un solar en el que proyectar un nuevo centro educativo, ya que la entrega de la documentación se demoró por parte del Consistorio y no llegó a la Junta "hasta el 28 de diciembre", por lo que todo quedó dispuesto para su publicación en BOJA, según ha dicho.



La exdelegada ha asegurado que afronta esta nueva etapa "con mucha ilusión" y con la "fuerza y el empuje" de sus compañeros, con los que la próxima semana determinará la lista definitiva de candidatos, con lo que se espera un proyecto "renovador" en el que se integren "nuevos compañeros" y que recoja "perfiles diversos" en edad y zonas del municipio.



Así, ha incidido en el proyecto "de cambio, de innovación y progresista que necesita Huércal-Overa para retomar políticas de progreso y prosperidad que lleguen a los vecinos". "Han sido estos años bastante grises, donde la transparencia no ha reinado en la gestión municipal", ha opinado la aspirante socialista, quien también ha echado en falta actuaciones en las pedanías de la localidad, por lo que cree que el municipio precisa de un "revulsivo importante".



La candidata concurrió en las anteriores elecciones municipales de 2015 como 'número dos' en una lista que entonces encabezaba Antonio López Olmo. Además, tras la última asamblea local, fue elegida como secretaria municipal de Organización del PSOE en el municipio.



A través de su perfil de Facebook, el PSOE huercalense ha apuntado que "con cada candidato se abre una etapa de ilusión, de trabajo, de sueños y de desvelos por un Huércal-Overa mejor que deje atrás la apatía, la mala gestión, la desgana, el engaño y los palos en las ruedas que han impedido crecer a este gran pueblo".



Asimismo, han asegurado que están "abiertos a propuesta", para lo que cuentan "con los vecinos, con sus inquietudes, con sus alegrías y con sus aspiraciones". "Huércal-Overa merece un gobierno mejor y desde el PSOE local vamos a trabajar con los mejores por y para nuestro pueblo", han afirmado.



Las asambleas locales del PSOE en los distintos municipios más pequeños afrontan en estas semanas la designación de sus candidatos a las diferentes alcaldías; una cuestión que deberán solventar antes que de finalice el mes de febrero, según el calendario establecido por la formación.



Fernández Ortega (1971) es licenciada en Psicología por la Universidad de Almería y maestra. Desde 2012 ejercía como orientadora laboral en el IES Albujaira de Huércal-Overa (Almería) y anteriormente había sido docente de Educación Infantil y Primaria en distintos centros de esta localidad.



A lo largo de su trayectoria ha compaginado la docencia y la investigación sobre los procesos del aprendizaje con el desempeño de distintos puestos como psicóloga clínica. Ha trabajado como cooperante en el Programa de Salud Mental en la zona de confluencia de Mostar (Bosnia-Herzegovina) de la ONG Mujeres en Zonas de Conflicto y en asociaciones de atención al inmigrante o a los jugadores de azar.



Completó sus estudios con una beca de postgrado en Psicología del Aprendizaje en la Universidad del Norte en Barranquilla (Colombia) y cursos de doctorado en la Universidad de Almería. Desde agosto de 2015 hasta febrero de 2019 ha sido delegada territorial de la Consejería de Educación en Almería. En la actualidad es orientadora escolar en el IES Albujaria de Huércal Overa.





--EUROPA PRESS--