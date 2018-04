La empresa de las obras de la Plaza Vieja solicita otra prórroga de tres meses para finalizar los trabajos

Obras en la Plaza Vieja de Almería





La empresa OHL, que ejecuta las obras de la segunda fase de rehabilitación de la Plaza de la Constitución y las Casas Consistoriales, ha solicitado una segunda prórroga, esta vez de tres meses, para finalizar los trabajos después de que el 9 de enero la junta de gobierno aprobara conceder un trimestre extra para acabar los trabajos con fecha límite el 14 de abril.



Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el Consistorio va a estudiar la petición una vez obtenga todos los informes técnicos que se ha solicitado en relación al avance durante estos últimos meses de unas obras centradas en la consolidación de la estructura del inmueble y en la fachada del Ayuntamiento.



En este sentido, las mismas fuentes han señalado que una vez que analicen los informes y se valoren las peticiones realizadas por la empresa, se valorará también si se ha producido algún tipo de incumplimiento que haya dado lugar a este retraso por parte de la empresa, lo que podría desembocar en multa o penalización.



El equipo de gobierno (PP) ya decidió a principios de enero conceder una prórroga de tres meses a la empresa para terminar los trabajos al entender entonces que concurrían causas "sobrevenidas" y que no eran "imputables" a la mercantil, que originalmente tendría que haber finalizado su actuación el 14 de enero.



Se trata del tercer retraso en la ejecución de estos trabajos después de que en septiembre del pasado año, OHL solicitara una prórroga de seis meses más para finalizar el encargo, si bien entonces el Ayuntamiento concedió solamente cuatro meses como plazo suficiente para solucionar los problemas derivados de la intervención sin caer en un posible incumplimiento de contrato por no destinar el personal necesario para realizar los trabajos.



La segunda prórroga aprobada con carácter de urgencia, según explicó en su momento la concejal de Fomento, Ana Martínez Labella, no tenía relación con la prórroga anterior, ya que esta se derivaba de causas "no imputables a la empresa" y que están relacionadas con "problemas que han surgido en los últimos meses". "La actuación es como una caja de sorpresas y tiene muchos imprevistos que hay que ir solventando", aseguró entonces la edil ante unas obras sobre las que aún se dan este tipo de incertidumbre.



La segunda prórroga se concedió porque en los últimos meses se dieron hasta "cinco imprevistos" que conllevaron la dilatación de las actuaciones, entre los que se situaba como "el más complicado" el desmontaje de determinados muros anejos a la escalera del edificio principal. "Ha habido que desmontar el muro, pedir autorización a la Delegación de Cultura para que autorizase el 'modus operandi' y esperar un informe favorable. Ahí se ha perdido un mes largo", explicó Martínez Labella.

