Encuesta a través de la app 'Almería Participa'

La empresa Humantide, encargada de crear la aplicación móvil para consultas ciudadanas del Ayuntamiento de Almería, ha remitido este jueves un correo electrónico a los usuarios registrados que han descargado la aplicación en el que han lamentado que las "pruebas" realizadas a través de la app hayan "podido confundir a los usuarios interesados" en la herramienta, por lo que han manifestado su "disculpa".En su comunicación, consultada por Europa Press, la mercantil ha explicado que la herramienta "se encuentra todavía en fase de pruebas" aunque esperan que pueda estar operativa "en un plazo muy breve de tiempo"."Es por esta razón que las votaciones de las encuestas en prueba no van a tenerse en cuenta como votaciones en firme ya que los contenidos de las mismas no tienen porque ser exactos", han indicado desde la empresa que ha diseñado la app después de que trascendieran tres encuestas municipales, una de ellas sobre el nombre de la biblioteca municipal con seis propuesta.La empresa ha asegurado que una vez que estén "verificados" los contenidos "se procederá al inicio del periodo de votación de las encuestas". "Lamentamos que dicho trabajo en pruebas haya podido confundir a los usuarios interesados en dicha herramienta, por eso le invitamos a que siga haciendo uso de la misma una vez sea presentada con el Ayuntamiento de Almería en un plazo muy breve de tiempo", han añadido.En relación a este asunto, el Ayuntamiento de Almería ha indicado que tiene previsto iniciar antes de que finalice este mes las primeras consultas ciudadanas a través de la aplicación móvil para las plataformas Android e iOS 'Almería Participa' tras conocerse los tres modelos de encuesta que manejaba la empresa y que versaban sobre el propio nombre de la biblioteca, los hábitos deportivos de los ciudadanos y su opinión sobre la gestión de basuras.Desde el Ayuntamiento ya han adelantado que los cuestionarios ofrecidos a través de la app y en el que varios ciudadanos ya habían participado "no es válido" y, por tanto, los votos no computarán. La empresa retiró a media mañana las encuestas.En relación a la encuesta destinada a elegir el nombre de la biblioteca, fuentes municipales han precisado que los seis nombres propuestos en el ensayo "no conforman la propuesta definitiva". En concreto, dichas pruebas recogían los nombres Biblioteca Central Ciudad de Almería, Carmen de Burgos 'La Colombine', Celia Viñas, Guillermo Langle, José Ángel Tapia y Juan Goytisolo.La app también cuenta con un apartado en el que los ciudadanos pueden impulsar sus propias propuestas y catalogarlas según el área municipal a las que correspondan. Asimismo, estará dotada de un buscador y un apartado multimedia.UNA "CHAPUZA"Pesa estas explicaciones, la viceportavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Núñez, ha calificado de "chapuza" la gestión realizada de la aplicación, que nace "tarde y mal", dado que "cuando se trata de transparencia, participación y nuevas tecnologías" el Ayuntamiento "demuestra una y otra vez su absoluto desconocimiento y su incapacidad para hacer algo que no avergüence a los almerienses".En una nota, la edil ha criticado que la votación para elegir el nombre que debe llevar la biblioteca municipal "hubiera comenzado antes de que se anunciara públicamente su inicio" y además "a través de una aplicación informática que sólo es compatible con determinados sistemas de telefonía móvil"."La herramienta virtual para potenciar la participación ciudadana llega tarde y mal; tarde porque ya el 24 de julio de 2017 era anunciada a bombo y platillo para ponerse en marcha casi un año después, y mal, porque es insuficiente, dado que solo se ha habilitado una app, que funciona exclusivamente para determinados tipos de teléfono porque tampoco contamos aún con una web que incluya una herramienta similar", ha valorado la edil.La concejal socialista ha desechado la versión municipal tras la eliminación de las tres encuestas, puesto que según ha opinado, se ha tratado de poner la aplicación "en marcha a hurtadillas". "Al verse pillados con el carrito del helado por un medio de comunicación, reculan y borran las encuestas", ha añadido.--EUROPA PRESS--