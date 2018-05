El secretario del PSOE de Organización en Almería, Antonio Martínez





El secretario provincial de Organización del PSOE, Antonio Martínez, ha señalado este lunes que la Ejecutiva Provincial del partido "no promueve afiliaciones" de nuevos militantes sino que únicamente "da curso" a las peticiones que recibe, de forma que las fichas de preafiliados se trasladan a Ferraz, al tiempo que se manda copia a la Agrupación municipal para que emita informe al respecto, sentido en el que cree que el equipo liderado por Fernando Martínez "no ha hecho parte de su trabajo" porque "no ha hecho filtrado" de las peticiones.



En declaraciones a Europa Press, Martínez ha considerado que con las explicaciones ofrecidas en rueda de prensa por el secretario local de Almería "no queda suficientemente claro" por qué se han remitido fichas de afiliación de personas que incluso han colaborado con el PP o exhiben símbolos preconstitucionales en sus redes sociales. "Yo no hablo de intento de 'pucherazo', sino de una situación que hay que aclarar", ha dicho.



En esta línea, y ante la voluntad de la Agrupación municipal por incrementar el número de militantes, Martínez ha valorado que se busquen nuevos apoyos pero "no para dar estabilidad a una dirección política o agrupación" que pueda estar sujeta a los "vaivenes", puesto que esa "no es la filosofía que debe respirar este partido en afiliación", sino que debe ser para "seguir trabajando y aumentar el compromiso con el ideario socialista".



Con ello, ha recordado que fue la Dirección Provincial, bajo el auspicio de algunos militantes de base, la que se encargó de redactar un informe para hacer llegar a los órganos federales en el que alertaba de la presencia de aspirantes a militantes que habían participado de otras formaciones.



Igualmente, tras las críticas del dirigente local del PSOE ante que el 61 por ciento de las fichas rechazadas por Ferraz procedieran de la Dirección Provincial o "su entorno", entendido este como cargos y miembros afines a la Ejecutiva Provincia, el secretario de Organización ha insistido en que su ejecutiva actúa como transmisor de las preinscripciones "sin otra competencia"; sentido en el que entiende que Fernando Martínez "falta a la verdad" con sus afirmaciones.



Para el dirigente provincial, desde la Agrupación "tienen que aclarar de la mano de quién han llegado" las preafiliaciones fraudulentas, con lo que Martínez "no tiene que tener miedo a los militantes" y "por iniciativa propia" debería "convocar una asamblea" en la que se den explicaciones a los militantes "que es lo más grande que tiene este partido".

