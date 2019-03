La Diputación impone su Escudo de Oro a la Virgen del Río por la devoción que le profesa Huércal-Overa

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, le ha impuesto este domingo el Escudo de Oro de la provincia a la Virgen del Río de Huércal-Overa (Almería) por la devoción que le profesa este municipio desde el siglo XVII.



Al acto de imposición, organizado por la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Sepulcro, han asistido también el alcalde de la localidad, Domingo Fernández; el presidente del Paso Negro, José Uribe, diputados provinciales y concejales y cientos de devotos que se han dado cita en la Iglesia de San Isidro, según ha recogido en una nota de prensa la institución provincial.



Tras la misa, García ha colocado en la talla de la imagen, obra de Sánchez Lozano, una de las mayores distinciones con las que cuenta la Diputación, y ha entregado a la cofradía el acuerdo por el que se determinó la concesión del Escudo de Oro a la venerada Virgen del Río.



El presidente ha destacado que supone un "honor" la imposición de esta distinción y ha justificado la concesión al argumentar que "la devoción a la Virgen del Río es digna de reconocer por todos los almerienses por su profunda historia" que se remonta hasta el siglo XVII, cuando un humilde molinero imploró a la virgen para su salvación ante una riada en la Rambla del Bobar. Fue allí donde se levantó la primera capilla.



Desde aquel día, la historia del municipio ha estado unida a la devoción de la Virgen del Río y ha superado todos los avatares de la historia, como la desaparición de la talla y la antigua ermita en la riada de 1973, por lo que García ha afirmado que "Huércal Overa no se entendería sin la devoción a la Virgen del Río y la devoción a la Virgen del Río no se entendería sin los huercalenses".



Del mismo modo, ha agradecido a todos los hermanos del Paso Negro por conservar la tradición y advocación mariana por la Virgen del Río y ha destacado la importancia que tiene esta imagen en la Semana Santa huercalense, ya que no sólo procesiona el Viernes Santo, sino que también lo hace el Domingo de Ramos acompañando a todas las hermandades y cofradías.



Además, ha felicitado al Paso Negro, al Paso Morao, Paso Blanco y a la Borriquita por hacer que cada procesión y traslado sea "uno de los momentos más esperados del año por la comunidad cofrade" y, además, "un reclamo turístico de primer orden para el municipio". Asimismo, ha felicitado al alcalde por su "apuesta por la Semana Santa, la tradición cofrade" y por su empeño en "reforzar el apoyo económico a sus grandes protagonistas, cofradías y hermandades".



Por otro lado, Javier A. García ha felicitado a todos los huercalenses por la apertura y consagración del Santuario de la Virgen del Río, ya que la semana que viene los vecinos contarán con la nueva ermita que es "fruto del trabajo físico y del esfuerzo económico" de los devotos, de la parroquia de Huércal-Overa y del apoyo decidido del Ayuntamiento.



"Un día histórico en el que, tras 46 años, la Virgen del Río volverá a tener su propia ermita", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que desde Diputación van a seguir apoyando la promoción de la Semana Santa local.



Por su parte, el alcalde ha agradecido el reconocimiento de la Diputación al pueblo de Huércal-Overa y a la fe de los huercalenses al desear que "que la Virgen del Río nos ampare y nos ayude con todos los retos que tenemos por delante los vecinos de Huércal-Overa".



Por último, el presidente del Paso Negro ha valorizado el significado de esta distinción, ya que este domingo ha ido "un día muy especial" tanto para la Virgen del Río como para los vecinos de San Isidro y el pueblo de Huércal-Overa. "Este escudo lo lucirá nuestra señora por las calles del pueblo cada vez que peregrine y procesione. Este escudo engrandece la devoción. Nuestra Señora protegerá a la Institución Provincial, a sus miembros y a toda la provincia. Esta distinción nos acerca más en la distancia, ya no nos separan los kilómetros, sino que nos une la devoción", ha concluido.

