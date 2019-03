La Diputación destina 600.000 euros a la mejora de infraestructuras básicas en Vélez-Rubio

La Diputación de Almería ha destinado una cuantía de 600.000 euros para la mejora de distintas infraestructuras básicas en Vélez-Rubio, con cargo a los Planes Provinciales y al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Estos proyectos están permitiendo la renovación del pavimento y los servicios en varias calles y caminos del municipio.



El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha visitado este martes Vélez-Rubio para comprobar en primera persona el estado de ejecución de las distintas actuaciones que se desarrollan en el municipio, según han adelantado, en un comunicado, desde la institución provincial. Además, García ha aprovechado su estancia en Los Vélez para mantener un encuentro con los profesionales que trabajan en Centro de Servicios Sociales Comunitarios y en la oficina de asistencia a municipios y recaudación de la comarca.



García ha sido recibido en el Ayuntamiento por el alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez-Carlón, quien le ha acompañado en su recorrido por las obras que la Diputación Provincial ejecuta en el municipio, y en la posterior visita a las oficinas y centros de la institución en Los Vélez. Junto a ellos, han participado en la visita institucional el vicepresidente primero, Ángel Escobar, y el diputado provincial delegado del PFEA, Guillermo Casquet.



El proyecto de los Planes Provinciales en este municipio cuenta con un presupuesto de 330.000 euros para el asfaltado y la puesta a punto de once calles y tres caminos próximos al casco urbano. Las vías afectadas por estos trabajos son las calles Águila, del Mesón, Madroño, Camino Cagüit, Jazmín, Cachucha, Inés Baró, Los Ángeles-Del Mesón, Profesor Miguel Guirao Gea, De la Amistad y Villa de Vélez-Blanco; mientras que los caminos en los que se está actuando son Las Redoras, El Cuzco y El Pinico-Leñadores.



El objetivo de este proyecto es mejorar la seguridad y la rodadura de las vías, y garantizar la conservación de las infraestructuras básicas soterradas, como son el abastecimiento, el saneamiento, las redes de pluviales y alta tensión, las líneas de telefonía y el alumbrado público.



El presidente de la Diputación de Almería también ha reivindicado en Vélez-Rubio la "importancia del PFEA", ya que se trata de un programa que "genera empleo, fija la población y mejora las infraestructuras en los municipios". Además, ha recordado que es "un ejemplo de colaboración institucional, porque está financiado por el Gobierno Central, que aporta los gastos salariales, la Junta de Andalucía, que aporta parte de los materiales, y la Diputación, que aporta el resto de los materiales y los gastos implícitos de la gestión de los proyectos".



En concreto, Vélez-Rubio está beneficiándose de una inversión de 252.441 € y de los más de 3.164 jornales que se están creando a través de sus proyectos, centrados en la pavimentación y mejora de infraestructuras en diferentes calles del municipio, como la Calle Cervantes, donde las obras están evitando que las humedades no entren en las calles mediante la canalización de pluviales, o la Calle San Pedro y las vías colindantes, ubicadas en el barrio de la Cooperativa 'Virgen del Rosario'.



El alcalde de Vélez-Rubio ha destacado que "las obras del PFEA, con 250.000 euros de presupuesto, están permitiendo mejorar un barrio entero donde el mal estado de las calles estaba afectando a los edificios". Además, ha agradecido las inversiones de la Diputación Provincial para "el reasfaltado, con 330.000 euros de presupuesto, de calles y caminos".



Martínez-Carlón ha declarado que son "unas obras de envergadura y, sobre todo, útiles para los vecinos del municipio. Si no fuera por la Diputación, en Vélez-Rubio no se podrían ejecutar proyectos tan importantes como estos".



García ha felicitado a las personas que están trabajando en los proyectos del PFEA y ha asegurado que "la Diputación colabora de forma transversal con Vélez-Rubio, desde todas las áreas, para poner en valor uno de los municipios más importantes de Almería", que tiene "declarado Bien de Interés Cultural todo su centro histórico y cuenta con una iglesia barroca entre las tres fundamentales de la provincia, junto con las de Cuevas del Almanzora y Oria".



VISITA AL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS



La visita institucional del presidente de la Diputación de Almería a Vélez-Rubio ha finalizado en el centro comarcal en el que la institución tiene el Centro de Servicios Comunitarios y las oficinas de recaudación y asistencia a municipios de Los Vélez, con los que "da respuesta" a los 11.354 habitantes de la comarca.



García ha explicado que, durante el año 2018, se han realizado 1.385 asistencias en materia de bienestar social en Los Vélez, y que el perfil del usuario de este centro es el de una persona mayor de 65 años. El Centro de Servicios Sociales Comunitarios atiende a los municipios de María, Chirivel, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio, aunque tiene su sede en este último al ser considerado "capital de la comarca".



Entre los servicios prestados y las actuaciones ejecutadas en el pasado ejercicio, destacan la gestión de ayudas económicas a familias en riesgo de exclusión social; la prestación del servicio de ayuda a domicilio, con 328 usuarios en la comarca; la organización de escuelas de verano, de familia y socioeducativas en Vélez-Rubio, Vélez-Blanco, Chirivel y María; la celebración del Día del Mayor en María; y la organización de la Jornada Intergeneracional en Vélez-Rubio.





--EUROPA PRESS--