La Diputación de Almería aprueba un protocolo contra el acoso sexual con el voto en contra de Vox

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado inicialmente este viernes en sesión plenaria ordinaria su reglamento de protocolo de prevención y contra el acoso sexual y por razón de sexo, que ha salido adelante con el voto favorable de todos los grupos salvo Vox, que ha criticado el "concepto de desigualdad" en el que se desarrolla dicho plan, para el que introducirán alegaciones durante la fase de exposición pública.



El portavoz del grupo provincial de Vox, Francisco Rojas, ha señalado que aunque desde su grupo están en contra "de cualquier tipo de maltrato", dicho protocolo nace "en un contexto de desigualdad" y, según su planteamiento, sería contrario al artículo 14 de la Constitución Española, que recoge el principio de igualdad entre los ciudadanos.



Así, y tras insistir en que condenan "cualquier tipo de maltrato", han rechazado el reglamento que ha sido aprobado por el resto de grupos, que han incidido en su apoyo al equipo de gobierno a cualquier iniciativa en favor de la "igualdad y el apoyo a las mujeres".



En esta línea, el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Giménez, ha incidido en que dicho protocolo supone además una "garantía" para actuar contra el acoso escolar "venga de quien venga y vaya a quien vaya", pero fundamentalmente para "proteger a la mujer y a todos los trabajadores de Diputación"



El reglamento, que introduce mejoras con respecto a los textos anteriores, incide en su preámbulo que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo constituyen una discriminación que se manifiesta a través de la sexualidad y que, si bien puede tener tanto a hombres como mujeres como eventuales sujetos pasivos, es padecido mayoritariamente por mujeres debido a las desequilibradas relaciones de poder que el género produce en nuestra sociedad.



"La lucha contra el acoso laboral se ha convertido en una de las demandas más exigidas por parte de los trabajadores y trabajadoras, y en uno de los objetivos prioritarios para las instituciones que quieran avanzar hacia condiciones laborales respetuosas con la dignidad personal de quienes forman parte de ella", recoge el reglamento.



Mediante la normativa, la Diputación de Almería toma en consideración "las normas constitucionales, laborales, administrativas, protectoras de la igualdad de género" y "se compromete a luchar contra el acoso sexual y por razón de sexo" con medidas de carácter preventivo, dirigidas a la formación, información y sensibilización, y otras destinadas a resolver reclamaciones y denuncias presentadas por el personal de la Diputación.



El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo del pleno, en la que todos asuntos hasta las mociones se han aprobado por la mayoría de sus miembros sin votos en contra salvo en esta proposición, por lo que ha anunciado la intención del equipo de gobierno de trabajar para que "esos votos en contra puedan ser abstenciones o votos a favor".



CAMPAÑA DE LA JUNTA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA



El Pleno ha tumbado con los votos de PP, Cs y Vox la moción impulsada por el PSOE para pronunciarse en contra de la campaña sobre violencia de género 'Pero la vida es más fuerte. Denuncia. Vive' impulsada por la Junta de Andalucía para combatir la violencia de género, ya que según han indicado la diputada provincial socialista Teresa Piqueras, su enfoque supone un "retroceso absoluto" e "incumple la ley" al no ajustarse a la normativa vigente, según ha interpretado.



Así, aunque desde el equipo de gobierno y desde Cs se han mostrado de acuerdo con los socialistas en la defensa de las víctimas de la violencia machista, han desechado su apoyo a la petición de la moción que, para el portavoz provincial de Cs, Rafael Burgos, responde más a criterios "estéticos". "He oído cosas afirmativas de la campaña, que a mí personalmente me gusta", ha dicho el diputado provincial.



Por su parte, para Vox entrar en la petición de la moción es una "anécdota" dentro del "discurso de la izquierda al que se han adherido las instituciones" y ha ratificado su postura a favor de abogar la ley integral contra la violencia de género, que "atenta contra el artículo 14 de la Constitución" y sustituirla por una "ley de violencia intrafamiliar".



SEGURIDAD EN ZONAS AGRÍCOLAS



De otro lado, el Pleno ha sacado adelante una moción impulsada por Vox para fomentar la seguridad en las zonas agrícolas después de que se aceptaran las enmiendas propuestas por el PP para evitar "criminalizar a un colectivo", dado que el texto original vinculaba la reclamación de medidas de protección con espacios "de concentración de inmigración ilegal".



El texto, que finalmente ha salido adelante con 16 votos a favor y diez abstenciones, ha sido variado sustancialmente para evitar cualquier referencia a la inmigración ilegal, de forma que quedara orientado a solicitar más efectivos y sistemas de prevención en las zonas agrarias, a pesar de que también insta al Gobierno central a lucha contra la inmigración ilegal mediante el "desmantelamiento de mafias".



A pesar de todo, el portavoz de Vox en la Diputación, Juan Francisco Rojas, ha insistido en la existencia de "factores de riesgo" que "empujan" a los inmigrantes "a la delincuencia" y a la "falta de integración". "Vamos a combatir la inmigración ilegal, no vamos a premiarla", ha insistido antes de acusar al Ejecutivo central de "mirar hacia otro lado" ante este asunto, en el las mafias han actuado "en connivencia con algunas ONG", según ha interpretado.



Por su parte, desde el PSOE se ha afeado el contenido de la moción, que "perjudica la imagen de nuestro campo y de los productos de Almería" toda vez que "no se ajusta a la realidad". No obstante, y tras introducir los cambios en la moción, el presidente de la Diputación ha criticado que los socialistas hayan buscado "excusas" para no aprobar un acuerdo con el que "están totalmente de acuerdo" y que están "a favor de la seguridad de los agricultores y de perseguir la delincuencia", según ha advertido.



Entre otros asuntos, el Pleno de la Diputación ha aprobado también modificaciones a las asistencias económicas de los municipios, varios reconocimientos extrajudiciales de crédito y modificaciones presupuestarias por valor de más de un millón de euros, lo que permitirá destinar 207.000 euros a una nave en Chercos o 15.000 euros a la difusión de plan de autónomos, entre otras inversiones.



También ha dado el pleno el visto bueno, por unanimidad, la aprobación inicial del mapa de ruidos y plan de acción en materia de contaminación acústica que, tras culminar sus dos primeras fases de estudio y evaluación, acometerá el próximo año el apantallamiento de un tramo de la carretera de El Toyo a Cabo de Gata para evitar ruidos.

--EUROPA PRESS--