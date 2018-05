Autoridades asisten al evento 'La paz de Las Alpujarras'

El vicepresidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, y el diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez, han acompañado al pueblo de Padules en la inauguración de la recreación histórica de 'La Paz de las Alpujarras'. El alcalde, Antonio Gutiérrez, y otras autoridades han participado en el evento que supone un viaje a 1570 gracias a la puesta en escena y con el trabajo del especialista en sastrería histórica Francisco Martínez Botella.La cita, que se celebra durante este sábado y domingo, se ha convertido en un acontecimiento turístico y cultural y en una de las celebraciones históricas más importantes de la provincia y del territorio nacional. Así, la Diputación ha apostado por este evento a través de diferentes actividades y talleres a lo largo del año enmarcados en el Programa de Recreaciones Históricas, así como de forma económica y logística, según ha informado la institución provincial en una nota.El vicepresidente ha resaltado la trascendencia de la Recreación ya que "hechos como éste contribuyen para dar a conocer la historia no sólo de Padules, sino de la provincia. Gracias a vuestra recreación, muchas personas saben que aquí en 1570 se firmó la paz de Las Alpujarras". "Os agradecemos el esfuerzo que habéis realizado para que se conozca no sólo en la provincia, sino en Andalucía, España y que hasta haya cruzado las fronteras hacia el resto de Europa", ha añadido.Por otro lado, Javier A. García ha subrayado el "rigor y el altísimo nivel de la indumentaria y los utensilios que se utilizan en este evento". "Es una de las recreaciones más importantes de Almería, Andalucía y España por el rigor que utilizáis en la misma y en la sastrería, en este rigor participa casi todo el pueblo de Padules lo que le da aún más valor. En estos seis años habéis consolidado unas jornadas en la que recreáis un hecho histórico que sucedió en vuestro pueblo y que vivieron vuestros antepasados en el siglo XVI", ha precisado.Por último, ha destacado que "acontecimientos como éste no sólo traen turismo, empleo y riqueza, sino que contribuyen a asentar la población en la comarca de la Alpujarra. En nombre de la provincia os digo que la Diputación siempre va a estar a vuestro lado, porque sois un ejemplo y actividades como esta muestran el orgullo de sentirse almeriense".Por su parte, el alcalde de Padules, ha agradecido al pueblo, Diputación y todas las personas que se implican en este proyecto y ha dado la bienvenida a este viaje en el tiempo, en el que "Padules se convierte un parque temático este fin de semana para ver, disfrutar, observar y tocar todo lo que se va a hacer para recrear nuestro pasado".