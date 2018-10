La delegada de Educación mantiene un encuentro en Roquetas para abordar el transporte escolar

Los cambios en la red de paradas de transporte escolar del municipio obedecen a criterios normativos que deben ser aplicados en igualdad de condiciones que en el resto de municipios, y no a cuestiones de tipo presupuestario



ALMERÍA.- Esta tarde, la Delegada de Educación, Francisca Fernández, ha mantenido una nueva reunión para abordar el tema de la programación del transporte escolar gratuito en el municipio de Roquetas. En esta ocasión, desde la Delegación de Educación se ha convocado a representantes de FAPACE, de AMPAS de centros con servicio complementario de transporte escolar y a la concejala de Educación en el IES Las Marinas, en el municipio de Roquetas de Mar.

La Delegada ha reiterado durante la reunión que la nueva planificación de las paradas del transporte escolar en Roquetas de Mar para este curso obedece a la necesaria regularización de la situación de estas paradas para ajustarlas a lo establecido en la normativa vigente con criterios de igualdad en todo el territorio andaluz, y habida cuenta de que, desde el momento en que se autorizaron algunas paradas hace años hasta el momento actual, se han producido modificaciones en el desarrollo urbanístico del municipio.

Después de reuniones previas mantenidas por la Delegada con representantes de FAPACE y AMPAS, y con la concejala de Educación de Roquetas de Mar, por separado, la Delegada ha querido trasladarse al municipio para volver a explicar a las familias y a los representantes del Ayuntamiento los criterios seguidos a la hora de planificar el servicio de transporte escolar para este curso y aclarar cuantas cuestiones fuesen precisas.

Se ha puesto de manifiesto que la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar tiene como finalidad garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, facilitando el desplazamiento gratuito del alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Especial, de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato y de Formación Profesional Inicial desde su localidad de residencia al Centro docente asignado por la Administración educativa.

Tal y como se recoge en la normativa señalada, en Andalucía tienen derecho a la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar:

a) El alumnado del segundo ciclo de EI, de Educación Primaria, de ESO, de Bachillerato y de Formación Profesional Inicial de los Centros docentes sostenidos con fondos públicos que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia, por inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente, o que resida en núcleos dispersos de población o en edificaciones diseminadas.

b) El alumnado escolarizado en un centro específico de educación especial sostenido con fondos públicos ubicado en la misma o en distinta localidad de la del domicilio familiar, cuando las necesidades derivadas de su discapacidad dificulten su desplazamiento al centro, de acuerdo con lo que establezca el dictamen de escolarización.

La delegada ha manifestado que, para dar cumplimiento a esta normativa se mantienen activas 34 paradas de transporte escolar en el municipio de Roquetas para alumnado de nuevo ingreso en infantil y primero de la ESO. Al mismo tiempo, se han puesto a extinguir este curso aquellas paradas que funcionaron el curso pasado en el municipio, por no cumplir los requisitos que dan derecho a este servicio complementario; pero manteniendo el derecho al uso del transporte escolar gratuito para todo el alumnado que lo venía disfrutando desde el curso pasado y hasta que finalice la etapa educativa en la que está escolarizado, ya que no se aplica con carácter retroactivo la medida de extinción de una parada cuando ya no se dan las circunstancias que según la norma deben concurrir para que una parada se pueda autorizar.

De las paradas puestas a extinguir, algunas han sido suprimidas por formar parte de núcleo urbano consolidado y otras por estar fuera de zona de adscripción, por haber preferido las familias matricular a sus hijos/as en un centro diferente al asignado por la administración.

Se han mantenido muchas reuniones con AMPAS, FAPACE, concejales/as y familias a título personal. La delegada ha participado en casi todas ellas, explicando con detalle los motivos de la regularización de las paradas de acuerdo a la normativa vigente para toda Andalucía, y analizando una a una la situación de cada parada. En esas reuniones, al igual que en la mantenida hoy en el IES Las Marinas con la participación de AMPAS y representantes municipales, se ha manifestado que el servicio de transporte escolar gratuito es un recurso de compensación educativa diseñado con una finalidad muy clara y no puede cubrir las necesidades de transporte urbano derivadas de un crecimiento urbanístico de un municipio como Roquetas, porque su finalidad es otra. Y la competencia para gestionar las necesidades de transporte urbano no corresponde a la Consejería de Educación, como tampoco las que se derivan de la accesibilidad a determinadas zonas del núcleo urbano de Roquetas de Mar o de Aguadulce, o de cualquier otra localidad de Andalucía.

Por otra parte, también se ha puesto de manifiesto en la reunión la atención prioritaria a las necesidades del municipio en materia de infraestructuras educativas por parte de la Junta de Andalucía, algo que queda patente de manera muy clara en las actuaciones contempladas en los Planes de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación. Así, en el municipio de Roquetas de Mar en el Plan de Infraestructuras 2017-2018 están incluidas inversiones que superan los 3,7 Millones de euros y que incluyen las actuaciones de ampliación del CEIP Gabriel Cara (al 50% de ejecución la segunda fase), la ampliación del CEIP La Molina y del CEIP Juan de Orea, así como el arreglo de las cubiertas del gimnasio del IES Las Marinas.

Por otra parte, en el Plan 2018-2019 están contempladas actuaciones en el municipio que superan los 5,3 Millones de euros, y que incluyen la ampliación de una línea completa en el CEIP Posidonia, la ampliación y reforma de espacios destinados a ciclos formativos de FP en el IES Turaniana, la retirada de las aulas prefabricadas en el CEIP Arco Iris, la sustitución completa de la cubierta del CEIP Llanos de Marín y adaptación de espacios y reparación de ventanas en el IES Las Marinas. Actualmente se están preparando las inminentes licitaciones de estos nuevos proyectos ya consolidados en el presupuesto 2018.

De cara al Presupuesto 2019, se viene trabajando intensamente en las gestiones con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para que se cedan por parte de éste los solares necesarios para la licitación del nuevo CEIP en la zona La Loma-La Molina (aún no hay propuesta de suelo en la zona) y un nuevo IES en la zona de Las Salinas, para el que se ha propuesto inicialmente un solar en la zona cuya viabilidad previa se está estudiando a nivel técnico. También es prioritario para la Consejería de Educación incluir la ampliación del IES Las Marinas en el presupuesto 2019, por lo que es imprescindible para la Delegación la cesión de parcelas anexas, tarea que es competencia del Ayuntamiento.