Imagen de los pupitres de una clase





La delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Almería, María del Carmen Castillo, ha afirmado este martes que la alcaldesa de Tahal, Trinidad Jiménez, le propuso este verano darle "otro uso" al colegio de Infantil y Primaria (CEIP) 'Otero Novas' de la localidad al conocer que quedaría inoperativo este curso al no aunar niños suficientes para conformar una unidad educativa, según ha defendido.



En declaraciones a los medios, la delegada ha rechazado nuevamente que se haya producido un "cierre" en el centro escolar, que el pasado curso contaba con seis niños matriculados de los que cuatro promocionaron y pasaron a Secundaria, de forma que para este año, según la previsión inicial, el colegio habría contado únicamente con un alumno en quinto de Primaria y una menor en Infantil.



Castillo ha incidido en que dedicó "más de media hora por teléfono" a explicar a la primera edil socialista los motivos por los que el centro escolar no tendría alumnos en el curso vigente. "Cerrar el colegio es otra cosa, que es lo que me proponía la alcaldesa", ha recalcado la delegada, quien ha asegurado además que ella "nunca desafectaría un edificio público de uso educativo".



"El año que viene es posible que ese colegio esté funcionando con normalidad con una unidad ordinaria si tenemos más niños", ha recalcado antes de recordar, por otro lado, que Almería registra de media anualmente unas 6.000 matriculaciones sobrevenidas a lo largo del curso, lo que da lugar a procesos extraordinarios de escolarización. "Si viene una familia con cuatro chiquillos a lo mejor hay que replantearse la situación y montar la unidad", ha observado.



La responsable provincial de Educación ha detallado, por otra parte, que la decisión también estuvo motivada "desde el punto de vista pedagógico" y de las "relaciones sociales" para evitar "dejar a un niño solo en un centro educativo jugando en el patio del recreo". "Fue la propia directora del centro la que nos puso en conocimiento de esta situación", ha explicado antes de apuntar que la misma ha tenido que ser reubicada en otro puesto.



En cualquier caso, y frente a las cifras que maneja el Ayuntamiento, que reconoce hasta tres posibles matriculaciones en el colegio de Tahal; la delegada ha afirmado que solo tiene constancia de que dos alumnos de Infantil y Primaria del municipio emplean el transporte escolar de los alumnos de la ESO para acudir al CEIP Las Canteras de Macael "cuando va la de Infantil", quien "ha ido y venido a lo largo del curso" al estar "empadronada en Roquetas de Mar".





