La delegación de Salud en Almería acusa al PP de mentir con sus críticas sobre las ambulancias

Ambulancias en un accidente

ALMERÍA.- Ante las declaraciones del PP sobre la contratación de ambulancias en Andalucía y en Almería, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales quiere manifestar que:

Es absolutamente falso que el SAS realice artimañas para saltarse la ley y que invente modelos de ambulancias, volviendo el PP a lanzar acusaciones muy graves y sin fundamento para, una vez más, generar alarma entre la población andaluza y almeriense. Vuelven con ello a hacer campaña política con un tema que es de máxima trascendencia y sensibilidad para la ciudadanía, como es la atención sanitaria. Así, si la semana pasada no tenían sus representantes ningún pudor para alarmar a los almerienses con el tratamiento oncológico, hoy lo hacen con el transporte sanitario.

Los pliegos para los nuevos contratos de transporte sanitario que se están licitando en las diferentes provincias andaluzas, cumplen con la normativa actual en esta materia, el Real Decreto 836/2012, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.

Con estos nuevos contratos se aumentará la flota de vehículos para dar una mejor respuesta a los usuarios, se agilizarán plazos y se contará con vehículos más modernos. Así, estarán disponibles las 24 horas un número de vehículos mayor que hasta ahora, se mejorará el sistema de localización de los vehículos, el seguimiento de rutas y de la duración de los traslados y los tiempos de espera en el transporte programado, entre otras mejoras incorporadas.

Según lo que recoge esta normativa de carácter estatal en la Disposición adicional segunda, las comunidades autónomas podrán exigir cuantos otros requisitos y condiciones técnicas estimen convenientes en relación con los vehículos que hayan de utilizar las empresas con las que contraten servicios de transporte sanitario, así como con la dotación de personal con que hayan de contar.

Se trata, por tanto, de requisitos adicionales a la normativa, que en ningún momento suponen una merma en los servicios mínimos requeridos según la ley, sino todo lo contrario, permiten establecer requisitos por encima de los requerimientos mínimos requeridos.

Cuando afirma el PP que no se han licitado ambulancias sin los técnicos necesarios, sus responsables mienten. En estas licitaciones, están incluidos todos los tipos y modelos de ambulancias que establece la normativa estatal, tanto los modelos "no asistenciales" (A1 y A2) como los "asistenciales" (B y C). Los modelos A1 y la A2 cuentan con un técnico, el modelo B cuenta con dos técnicos y el modelo C cuenta con un técnico y personal sanitario.

La novedad que incorpora el SAS es el modelo A1EE como mejora al modelo A1. La normativa establece que el modelo A1 es un modelo "no asistencial", es decir, se usa para transportar a pacientes en camillas que no necesiten asistencia técnica o sanitaria en el trayecto, por lo que sólo cuentan con conductor. Sin embargo, en los nuevos pliegos que se están licitando en las diferentes provincias andaluzas, estas ambulancias llevarán equipamiento especial (EE) que se corresponde con el soporte vital básico y con el personal técnico necesario.

Se trata, por tanto, de incorporar más equipamiento a un vehículo que se utiliza habitualmente para el traslado de pacientes y ello no quiere decir que vayan a usarse sin el personal técnico necesario en caso de que pudiera ser preciso.

Hay que recordarle a las dirigentes del PP, que es el personal facultativo que solicita el traslado o el propio Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de cada provincia el que indica el vehículo que requiere cada asistencia, por lo que la población puede estar tranquila de que su traslado o asistencia se realizará con las mismas garantías de siempre y bajo criterios exclusivamente médicos.

Desconocemos cómo articula el transporte sanitario el PP en las comunidades donde gobierna, y si está acostumbrado este partido a hacer amaños o a inventar fórmulas fuera de la Ley o si no usa criterios asistenciales para sus licitaciones, pero en Andalucía y en Almería, pueden tener la certeza de que se cumple esta normativa, aunque quieran ahora generar una nueva alarma en materia sanitaria, que es a lo que nos tienen acostumbrados.

En la provincia de Almería se cuenta con una de las redes de atención urgente más extensa y completa de Andalucía, que ofrece asistencia tanto en los grandes núcleos urbanos, como en las zonas rurales de la provincia, caracterizadas, especialmente en el Área Sanitaria Norte, por una gran dispersión geográfica. Esta red atiende a la población con las máximas garantías asistenciales, gracias a unos extraordinarios profesionales y a una gran dotación técnica.

Por tanto, le pedimos nuevamente a las representantes del PP un ejercicio de responsabilidad política y pública y de seriedad cuando quieran hacer campaña política. La sanidad pública debe dejar de ser un arma arrojadiza sin importar qué alarma se genere entre los pacientes.