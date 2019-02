La corporación municipal de El Ejido cambia a 13 ediles de sus cinco grupos durante este mandato

Pleno del Ayuntamiento de El Ejido





La corporación municipal del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), compuesta por 25 concejales, ha cambiado durante este mandato a un total de 13 representantes institucionales que han causado baja como ediles, lo que ha afectado a los cinco grupos que componen el plenario, si bien ha sido el PSOE, con siete representantes en la oposición, el que más cambios ha sufrido en cerca de cuatro años.



Fue en diciembre de 2017 cuando el edil socialista Juan José Callejón dejó la representación de los socialistas por "motivos personales", de forma que fue relevado por Jesús Parrilla en febrero de 2018. Tres meses más tarde anunció también su marcha el entonces concejal y portavoz del grupo municipal del PSOE Tomás Elorrieta, quien renunció al cargo después de no haber acudido a un Pleno municipal, de forma que argumentó motivos personales y laborales para no seguir en el puesto.



La marcha de Elorrieta supuso una reorganización del grupo municipal y la entrada en julio de 2018 de Juan Alberto Castillo, uno de los cinco ediles que junto con María José Lezama, Ángeles Carvajal, Juan José Godoy, Jesús Parrilla ha dimitido esta semana de su cargo, lo que se hará efectivo el próximo viernes en la sesión de Pleno. Por su parte, María Trinidad Jiménez, que concurrió con los socialistas en el número cuatro, no llegó a tomar posesión del cargo.



Asimismo, también ha dejado recientemente la representación municipal por parte del equipo de gobierno el hasta ahora concejal de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Manuel Gómez Galera, quien dentro de la composición del Gobierno andaluz ha sido designado como nuevo director de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta.



El primero en abandonar el Ayuntamiento en el presente mandato fue el exconcejal de UPyD Francisco Fernández en julio de 2015 debido a sus discrepancias con la dirección de su propio partido, lo que hizo que dejara su acta, que quedó en manos de Desiderio Enciso. Este mismo también se fue del Ayuntamiento en mayo de 2018 y dejó paso a la actual y única representante de la formación magenta, Eva Liria.



También ha sufrido dos cambios de representantes el grupo municipal de IU, tras la marcha del que era portavoz del grupo Serafín Pedrosa, que fue sustituido en septiembre de 2016 por Juan Antonio Escobar, y un mes después Belén Navarro, que alegó cuestiones de salud para dejar el acta de concejal que tomó Ángeles Fernández.



Por su parte, en abril de 2017 Cayetano Andreu, como representante de Cs, tomó posesión como concejal y portavoz de su mismo grupo tras el fallecimiento de Francisco Rodríguez el pasado 19 de febrero de ese mismo año.





--EUROPA PRESS--