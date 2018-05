La coordinadora almeriense en defensa del sistema público de pensiones vuelve a las calles el 5 de mayo

Cartel de la convocatoria

ALMERÍA.- La coordinadora almeriense en defensa del sistema público de pensiones ha convocado para el próximo sábado, 5 de mayo, una nueva protesta a partir de as 12 horas en Puerta de Purchena. Aseguran que aunque las movilizaciones han hecho cambiar de actitud al gobierno del PP, "no hay que bajar la guardia" porque los avances conseguidos "no son satisfactorios".

Las recientes acciones y movilizaciones, organizadas por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, los pasados días 22 de Febrero, 17 de Marzo y 16 de Abril, han hecho cambiar de actitud al Gobierno del PP y sus socios parlamentarios, PNV y CIUDADANOS, que han acordado propuestas de tipo presupuestario que demuestran dos cosas.



Una, que hay dinero para revalorizar las pensiones en general y demorar la aplicación del factor de sostenibilidad, inventado en la reforma del PSOE, de 2011 y que el PP y CIUDADANOS, querían aplicar desde el 2019.

La subida del ridículo 0,25% se cancela durante 2 años en los que se prevé una revalorización de las pensiones, teniendo en cuenta el Índice de precios al consumo, IPC.

De otra, se demuestra que la movilización sostenida, en la calle, y plazas, de las personas de nuestro país, jóvenes, mayores, mujeres, hombres, comienza a dar resultados que responden, en parte, a nuestras reivindicaciones.

Pero lo negociado, aún no está aprobado por las Cortes Españolas y por tanto no hay que bajar la guardia.

Hacemos constar que estos avances no nos resultan satisfactorios, seguimos, por tanto, defendiendo los puntos fundamentales de las propuestas de nuestra Coordinadora Estatal.



A saber:

Derogación de las leyes de reforma de las pensiones del 2011 y del 2013.

Jubilación a los 65 años,

Jubilación a los 60 años, con 40 años cotizados.

Eliminación de la brecha de género existente en las pensiones actuales.

Revalorización de las pensiones mínimas hasta el 60% de las bases reguladoras.

Blindar en la Constitución, el derecho a una pensión suficiente y actualizada todos los años, Art. 50 de la constitución que ha sido violado sistemáticamente por todos los gobiernos.

Eliminación del déficit de la Seguridad Social, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Restablecer el subsidio para las personas mayores de 55 años.

Poner en práctica, de una vez, la Ley de Dependencia, aprobada pero aún sin financiación a la altura de las necesidades de las personas que necesitan atención.

Pensión mínima de 1080 Euros mensuales.

Eliminación de beneficios fiscales a los llamados "fondos de pensiones" que solo pueden ser contratados, especialmente, por personas con altos ingresos.

La movilización es el camino, es la manera de hacer cambiar las políticas sociales, que son nuestras y nos pertenecen, por justicia y porque las financiamos con nuestras cotizaciones sociales y con los impuestos que directa e indirectamente pagamos a lo largo de nuestras vidas.

Por todo ello, daremos otro toque a los que gobiernan, hemos ganado una batalla, pero continuamos reclamando, lo nuestro, en las calles y plazas de Almería.