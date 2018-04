La Consejería de Cultura aporta un homenaje a Juan Goytisolo y un ciclo de escritoras a la Feria del Libro de Almería

La cita literaria, que comenzará mañana en la Plaza de la Catedral, contará con las autoras Cristina Fallarás, Najat el Hachmi o Belén Gopegui



Cartel de las actividades programadas por la Consejería de Cultura

ALMERÍA.- La Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras, aportará a la Feria del Libro de Almería un amplio panel de actividades literarias que incluye un ciclo dedicado a la literatura escrita por mujeres en nuestro país, así como una mesa redonda en torno a la figura de Juan Luis Goytisolo, el escritor fallecido el pasado año en Marruecos y que estuvo muy vinculado con la provincia, en especial con la localidad de Níjar y con el barrio de La Chanca en la capital almeriense.

La Feria del Libro de Almería arranca mañana con el pregón del profesor y filósofo Nuccio Ordine y se celebrará en la plaza de la Catedral hasta el 1 de mayo. Este año, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía incrementa su actividad en la misma con la presencia de Cristina Fallarás, que presentará el jueves día 26 su libro “Honrarás a tu padre y a tu madre”, editado por Anagrama. Este libro singularísimo y fascinante está escrito a caballo entre la crónica y la novela, de modo que la ficción ayuda a iluminar, a desvelar aquellas zonas de sombra hasta las que la protagonista no logra acceder a través de sus indagaciones, de los documentos escritos que descubre y los testimonios que logra escuchar. Fallarás nos propone una narración que va más allá de los trillados tópicos sobre la Guerra Civil y que, a través de las pequeñas historias, retrata la evolución política y sociológica de un país.

Al día siguiente, le tocará el turno a Najat el Hachmi (Nador, Marruecos, 2 de julio de 1979), una escritora de origen marroquí que llegó a España con ocho años y que presentará “Madre de leche y miel”, un título editado por Destino. Aborda un problema tan actual como el del choque entre culturas desde un punto de vista diferente, desde la perspectiva de alguien cuya vida ha sido y sigue siendo una traducción. Najat El Hachmi nace en Marruecos pero lleva más de media vida afincada en Cataluña. A pesar de sentirse catalana, siente también el rechazo de algunos, la extrañeza de otros. Ante estas posturas, la autora reflexiona en sus obras sobre el lenguaje, el papel de la traducción, cuestiones de género o de religión, pero siempre desde una actitud crítica y nunca esencialista hacia las dos culturas, la de llegada y la de origen.

El domingo 29 de abril la novelista Belén Gopegui presentará la edición especial de La escala de los mapas (Literatura Random House), con epílogo de la autora al hilo de los veinticinco años transcurridos desde su primera publicación. Esta novela, que fue galardonada con el Premio Tigre Juan, es mucho más que una historia de amor loco. Belén Gopegui no solo ha reiterado que ve el marxismo y el ecofeminismo como “imprescindibles”, que las mujeres aún no han acabado con el patriarcado o que sigue un sistema de fuerzas desigual, sino que su máxima es que “importa menos lo que una persona se considere a sí misma que lo que sus acciones manifiesten”. Y ella ha puesto al mando de cada una de sus narraciones a mujeres fuertes, que llevan con decisión el peso del relato. Su alegato pasa por no establecer diferencias de género. Por no creer en una literatura femenina o masculina ni pensar en que el público mayoritario son mujeres, sino confiar en que hay “marcas” que definen cada libro.

Finalmente, el lunes 30 de abril, el Centro Andaluz de las Letras, el Centro Andaluz de la Fotografía y la Filmoteca de Andalucía colaboran en la celebración de una mesa redonda en la que está prevista la participación del cineasta Nonio Parejo, autor de un documental sobre los Campos de Níjar de Juan Goytisolo, el profesor Miguel Gallego, de la Universidad de Almería, el profesor Juan José Ceba y de Rafael Doctor y Juan José Téllez, responsables respectivos del Centro Andaluz de la Fotografía y del Centro Andaluz de las Letras.