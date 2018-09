La consejera de Salud ve necesario contar con más oncólogos para dar tratamientos en el Hospital de Poniente

La consejera de Salud visita el Hospital Torrecárdenas





La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha indicado este lunes que el objetivo de la Consejería es que el Hospital de Poniente "pueda atender a pacientes oncológicos" cuya enfermedad presente un mayor grado de complejidad a través de tratamientos, para lo que ve necesario "incorporar más oncólogos a la provincia de forma conjunta para que puedan atender los centros donde queremos aumentar la cartera de servicios y, en breve, cumplir esa cobertura".



En declaraciones a los periodistas durante su visita al Hospital Torrecárdenas de Almería, Álvarez ha apuntado que durante los últimos años se han hecho "ampliaciones importantes" en el Hospital de Poniente para dar "respuesta al crecimiento de la población" mediante una nueva cartera de servicios "que se ha ido ampliando".



En esta línea, ha recalcado la apuesta de su departamento, que ha invertido "más de nueve millones de euros" fundamentalmente en las áreas de cirugía, paritorios y hospitalización, pero "también en consultas externas, nefrología, cirugía y pediatría", así como en la puesta en marcha de un Hospital de Día que permite intervenciones en pacientes sin hospitalización previa.



Sobre la cobertura sanitaria en el Poniente almeriense, la consejera ha recalcado además su "compromiso" con el proyecto para crear un nuevo centro hospitalario de alta resolución (CARE) en Roquetas de Mar. "Me extraña que el alcalde o el PP ponga en duda el compromiso de la Consejería con el hospital", ha comentado Álvarez antes de incidir en que en 2010 se validó un plan por parte del SAS que el Ayuntamiento "no llevó a cabo".



Así, y tras reconocer que la afección en las entidades locales de la crisis económica dificultó la ejecución de proyectos, ha apuntado que es necesario "establecer un nuevo convenio" que se adapte "a la realidad" y a la "normativa" vigente, así como ratificar de nuevo con el Consistorio roquetero la cesión de los terrenos y ver si son "idóneos" para el equipamiento.



"No hemos dejado de trabajar en el proyecto y vamos a seguir trabajando para cumplir ese objetivo", ha manifestado la titular andaluza de Salud, quien ha recalcado el "compromiso" del SAS con los ciudadanos roqueteros.





--EUROPA PRESS--