La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha afirmado este jueves que la apuesta de su departamento por la lucha contra la violencia de género y por la visibilización del colectivo Lgtbi es "inmovible", con lo que ha rechazado las críticas sobre su gestión realizadas por el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, quien aseguró que era "lo peor" del Gobierno andaluz.



En declaraciones a los medios en Almería, la titular andaluza de Igualdad ha agradecido las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha asegurado sentirse "satisfecha" y "muy cómoda" dentro de un Ejecutivo, que ve "cohesionado" para conseguir sus "metas" e "ideales". "Somos un Gobierno realmente muy compacto", ha asegurado.



Así, ha atribuido las opiniones "de otros grupos políticos" a posturas propias "de un Estado democrático" y de un "pluralismo de ideas", aunque ello no la va a apartar de la gestión que ha llevado a cabo hasta ahora.



"Yo soy muy firme en mis convicciones, nosotros estamos trabajando para todos los andaluces sin distinción de sexo, de edad, de ideas políticas o de identidad de género". Por lo tanto, esa es nuestra apuesta, y seguiremos trabajando en esa línea aunque a algunos grupos no lo compartan", ha manifestado.



La consejera, quien ha restado importancia a la insinuación de Hernández sobre una posible petición para que fuera destituida --unas palabras que ha matizado posteriormente--, ha descartado que la postura de Vox pueda influir en su cartera de cara a la negociación de los presupuestos de 2020, sentido en el que se ha remitido a las 90 medidas del pacto de coalición de gobierno PP-Cs.



De otro lado, Ruiz ha incidido en la muestra de "consenso y diálogo, pensando con altura política" que han dado los partidos de PP y Cs para conformar un gobierno frente a la situación en el panorama nacional, en el que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no es capaz de sentarse con ningún grupo político, ni siquiera con los más afines a él".





