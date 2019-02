La concesionaria de limpieza en Almería deberá pagar una sanción y ofrecer un despacho a USO para realizar su trabajo

Limpieza viaria en Almería

Nota de prensa

La Sección Sindical de UNION SINDICAL OBRERA ponemos de manifiesto nuestra indignación y más profundo malestar con la empresa ENTORNO URBANO S.L concesionaria del servicio de limpieza viaria y de playas en el Ayuntamiento de Almería, por la pasividad y despotismo mostrado por parte de esta empresa cuando no cumple con la legalidad y derechos fundamentales de los trabajadores y los representantes sindicales en esta empresa, provocando un grave perjuicio para estos.



Desde que en Marzo de 2014 se hiciese cargo del servicio esta empresa concesionaria y habiendo realizado las elecciones sindicales correspondientes, tras los comicios, USO resulto ser el sindicato mas votado, ostentando este la mayoría absoluta en ese momento y por lo tanto y acogiéndose a la legalidad vigente se procede a solicitar a la dirección de la empresa que se nos facilite las instalaciones oportunas para la realización de las actividades sindicales de información y tramitación de documentación a los afiliados y trabajadores que así lo deseen tal y como nos ampara la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS).



Tras numerosos intentos infructuosos, por parte de USO tanto verbalmente como por escrito y ante la pasividad de ENTORNO URBANO, nos vemos en la obligación de tomar las medidas oportunas, previamente y en un acto de buena fe por parte de este sindicato iniciamos procedimiento en el Centro de mediación, arbitraje y conciliación CMAC previo a cualquier conflicto judicial y que la empresa ni siquiera se digna a comparecer. Lo que nos obliga a acudir sin más remedio a solicitarlo mediante demanda judicial a los juzgados de Almería.



“Nos están toreando desde el año 2014 coartando derechos a los delegados sindicales y a los trabajadores y todo para darnos un derecho que es nuestro, todo el trabajo tenemos que hacerlo o bien en nuestra sede o desde nuestros ordenadores en nuestras casas, Hay que tener muy poca vergüenza y encima se ríen, menos mal que la justicia nos da la razón y al final se les obliga a cumplir la ley nos comenta Francisco Fernández Secretario General de la Sección Sindical.



Tras la vista celebrada en el juzgado de lo social numero 4 de los de Almería se produce el fallo con resultado FAVORABLE para UNION SINDICAL OBRERA condenando a la mercantil al pago de la sanción correspondiente y a la inmediata puesta a disposición del despacho en las instalaciones de la empresa ENTORNO URBANO para que el sindicato USO pueda ejercer su derecho de trabajo sindical.



Siendo esta sentencia firme y sin haber tenido recurso alguno por parte de la mercantil a fecha de hoy, no se a facilitado tal local ni suministro del material necesario por lo que desde el sindicato se procede a la solicitud de ejecución de la sentencia dictada por la vulneración de tal derecho fundamental.



Un incumplimiento mas por parte de esta empresa, que no cumple no solo con el servicio que debe de prestar con arreglo a lo que los almerienses pagamos, que tras consecutivas subidas anuales de canon por parte del equipo de gobierno este ya se encuentra rozando los 15 millones de Euros, tampoco cumple con sus trabajadores cuando no respeta ningún artículo de su convenio colectivo, y que desde el ayuntamiento se consiente y se permite mirando hacia otro lado pues no se supervisan ni vigilan estos servicios por parte del servicio de inspección del Ayuntamiento.



Nos inquieta este tipo de situación y postura por parte de la empresa, ya que esta actitud se puede trasladar al actual proceso recién abierto de negociación de convenio colectivo y que nos tememos que nos puedan utilizar con el fin de abocarnos a algún tipo de conflicto que no deseamos. Y que por supuesto desde UNION SINDICAL OBRERA ALMERIA tomaremos todas las medidas oportunas para velar por el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos de los trabajadores del servicio municipal de limpieza.