La Comisión del SAE aborda en Almería los nuevos incentivos de la Junta a la contratación indefinida y en prácticas

También informa sobre la reinscripción de demanda de empleo sin tener que ir a las oficinas y del proceso de acreditación de competencias profesionales



Reunión de la comisión del SAE

ALMERÍA.- El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel Tortosa López, ha presidido hoy la Comisión Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en la que se han dado a conocer los nuevos incentivos a la contratación estable y a las Experiencias Profesionales para el Empleo que pronto convocará la Junta de Andalucía, y que se enmarcan en el ‘Programa de fomento del empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía’.

La Comisión Provincial del SAE tiene entre sus funciones realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de la Agencia SAE y proponer a su Consejo de Administración las medidas que considere oportunas para mejorar dichas actividades. En su seno están representadas la Dirección Provincial del SAE, las delegaciones de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; Educación; y Cultura y Turismo, así como la Confederación Empresarial Asempal, los sindicatos UGT y CCOO y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Miguel Ángel Tortosa ha explicado que se prevé la apertura del plazo de solicitud en las próximas semanas de varias líneas de incentivos a la contratación estable, con 71 millones de euros de presupuesto, en tres modalidades: transformación de contrato temporal en indefinido, contratación estable inicial y, como novedad, paso de contrato indefinido de jornada parcial a indefinido de jornada completa.

En las dos primeras modalidades la ayuda es de 8.000 euros por contrato, cuantía que se incrementa en 800 euros si la persona contratada pertenece a un colectivo preferente y hasta 9.680 euros si es una mujer. Con el objetivo de potenciar el sector industrial, estas ayudas llegarán a 10.000 euros cuando la nueva contratación se realice por una empresa o entidad de esta actividad, a 11.000 euros cuando la persona contratada se encuentre incluida en algunos de los colectivos preferentes, y un 10% más en caso de que el beneficiario sea una mujer (12.100 euros).

En cuanto a las ayudas para ampliar un contrato indefinido de parcial a jornada completa, son de 4.000 euros, y si la ampliación la hace una empresa del sector industrial, ascenderá a un incentivo de 5.000 euros. Las cuantías anteriores se incrementarán en un 20% cuando la persona incentivada sea víctima de violencia de género.

Miguel Ángel Tortosa también ha explicado que en las próximas semanas se convocarán ayudas para acceder a becas mensuales de 430 euros mientras se adquiere una nueva experiencia profesional realizando prácticas no laborales dentro del programa de Experiencias Profesionales para el Empleo. Estos incentivos se prevé que llegarán a 10.000 jóvenes desempleados andaluces con un presupuesto de 30 millones de euros, los contratos serán de entre 6 y 9 meses y permitirán romper el círculo vicioso de no encontrar empleo por no tener experiencia, a pesar de su preparación.

Reinscripción de la demanda en la web y Puntos de Empleo

El delegado territorial también ha recordado que ha vuelto a ponerse en marcha la reinscripción de la demanda de empleo en la web del SAE y en los 79 Puntos de Empleo repartidos por la provincia para facilitar que las personas que tengan que hacer este trámite, como los trabajadores fijos discontinuos del sector del manipulado hortofrutícola, puedan realizarlo sin tener que pedir cita previa en el SAE ni acudir a sus oficinas. En este sentido, ha informado de que sólo en el mes de mayo se han registrado más de 10.300 reinscripciones por estas vías que agilizan este trámite a los usuarios, “dando mayor tiempo y operatividad a los técnicos del Servicio Andaluz de Empleo para realizar orientación y derivación a recursos de empleo”.

Nuevo proceso de acreditación de competencias profesionales

En la comisión también se han dado a conocer las actuaciones realizadas por la Agencia SAE entre enero y mayo de este año, y se ha explicado que el BOJA (http://juntadeandalucia.es/boja/2018/116/BOJA18-116-00028-10444-01_00137773.pdf) ha publicado hoy una resolución de las consejerías de Empleo, Empresa y Comercio y de Educación para convocar el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, para las unidades de competencia de determinadas cualificaciones profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Son 5.300 las plazas disponibles en cualificaciones como gestión administrativa; socorrismo; guía por itinerarios ecuestres; instrucción en yoga; montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones, de instalaciones eléctricas de baja tensión y de estaciones base de telefonía; soldadura, servicios de restaurante; cocina; servicios de bar y cafetería; montaje y reparación de sistemas microinformáticos; confección y publicación de páginas web; montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas y caloríficas; atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes; gestión de llamadas de teleasistencia; dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil; realizar y supervisar procesos de micropigmentación y de técnicas de tatuaje artístico.

Las personas interesadas en participar en este proceso tienen que solicitarlo ante la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, y deberán ser cumplimentadas a través de la oficina virtual de la Consejería de Educación (https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/sede/) mediante la aplicación informática diseñada a tal efecto.