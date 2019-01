La Comisión de Control y Seguimiento de las empresas concesionarias lleve seis meses sin convocarse, denuncia IU

La concejala de IU, Amalia Román, ha mantenido una reunión con los miembros del comité de la empresa de limpieza viaria, parques y jardines, transporte de viajeros y recogida de residuos sólidos.



Amalia Román se ha reunido con el comité de empresa de Cespa

ALMERÍA.- Pese a que el compromiso del equipo de gobierno fue reunir a la Comisión de Control y Seguimiento de las empresas concesionarias cada dos meses, la realidad es que desde julio del año pasado, más de seis meses, no ha vuelto a convocarse. Para Izquierda Unida este órgano es clave pues “sirve para realizar un control de las empresas, el seguimiento del grado de cumplimiento de los pliegos, el desarrollo de los diferentes planes y dar a conocer al ciudadano, con una mayor transparencia, la labor que éstas desarrollan”.

En este sentido, la concejala de IU, Amalia Román, ha manifestado que “desde IU pedimos la convocatoria urgente de esta comisión ya que hemos comprobado que hay varias concesionarias que nos preocupan por la falta de personal, el incumplimiento reiterado del pliego que las regula, la forma en que se está prestado el servicio o las pésimas condiciones laborales.”

El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Almería denuncia, tras mantener una reunión con miembros del comité de la empresa de limpieza viaria, parques y jardines, “que esta empresa sigue en una situación de excepción tras mantener dos años de prórroga el pliego de condiciones con la empresa CESPA S.A. - Gestores de Residuos, sin resolver el plazo de alegaciones, debido a su paralización aprobada en Junta de Gobierno Local por un defecto de forma.”

La concejala de IU, Amalia Román ha puesto de manifiesto la alarmante falta de plantilla en este área. “Cuando se hizo la concesión, la plantilla contaba con 141 trabajadores y sin embargo ahora tiene diez menos. Además, casi 20 bajas de larga duración que la empresa no ha sustituido y las jubilaciones, un total de 8, más un fallecimiento, tampoco se han sustituido, sin contar las bajas de corta duración, las vacaciones o excedencias, que tampoco se cubren.” En definitiva, explica Amalia Román, “según el comité de empresa haría falta una plantilla de 150 trabajadores para que el servicio funcione de manera eficaz, teniendo cuenta además, que la esta concesión ha visto ampliado su extensión de trabajo debido al crecimiento de la ciudad en casi el triple en metros desde que comenzó en el 2012.”

El Grupo Municipal de IU considera que la empresa concesionaria no esta cumpliendo el acuerdo firmado con los trabajadores desde el 1 de enero de 2018, donde se acordó un incremento en la nómina después de cinco años de congelación salarial. Sin embargo, sí se les han aumentado 90 horas más al mes de trabajo. Para IU el concejal delegado del Área de Servicios Municipales, Juan José Alonso, no fiscaliza como debiera el trabajo encomendado a la empresa concesionaria, ya que “el abandono de los parques y jardines de Almería es evidente, las máquinas que usa la empresa están obsoletas y amortizadas”. De hecho, la concejala de IU sostiene que “se debería abrir expediente a la empresa por incumplir frecuentemente con las condiciones del contrato, además de que el concejal ejerza como tal y dé explicaciones de por qué no se han reunido con el comité de esta empresa tras haberle solicitado a él y al alcalde reuniones y no ser atendidas.”

Por todo lo anterior la concejala de IU, Amalia Román, insiste en que el Partido Popular no supervisa ni controla el trabajo diario de la empresa concesionaria del mantenimiento de espacios verdes y árboles y exige la convocatoria de la Comisión de Control y Seguimiento de las empresas concesionarias, así como la remunicipalizacón de la gestión de este servicio público, “no podemos permitir que una concesión no respete los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, que amenace a éstos constantemente, que precarice las condiciones laborales, la nula reposición de la plantilla y por tanto deteriore la calidad del servicio.”