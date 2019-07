La campaña de vigilancia de motos acuáticas se salda con 52 inspecciones y 12 denuncias

La Guardia Civil de Almería ha realizado 52 inspecciones formulando un total de doce denuncias, una de ellas a una empresa de alquiler de motos acuáticas, en el inicio de la campaña de control y vigilancia de las embarcaciones de recreo, motos de agua incluidas.



De igual forma, según ha informado la Benemérita en un comunicado, se ha intervenido una moto acuática implicada en un accidente en zona de baño de Roquetas de Mar, en el que un bañista y el conductor de la moto acuática tuvieron que ser trasladados al Hospital del Poniente.



Respecto a la campaña, los agentes de la Guardia Civil comprueban que los responsables de las embarcaciones disponen de los seguros obligatorios, certificados de navegabilidad y titulación correspondiente. Además, vigilan que las embarcaciones no invadan las zonas de baño para mejorar la seguridad tanto de usuarios como de bañistas.



Los agentes también realizan inspecciones a establecimientos dedicados al alquiler de embarcaciones y motos acuáticas, desarrollando una labor concienciadora tanto a usuarios esporádicos como a profesionales.



La comandancia de la Guardia Civil de Almería ha recordado la normativa que regula el uso de estas embarcaciones de recreo (R. D. 259/2002, de 8 de marzo), que establece que para el uso de este tipo de embarcaciones se debe estar en posesión de la correspondiente titulación naútico-deportiva, y se impone a las empresas de alquiler obligaciones de funcionamiento encaminadas a garantizar las condiciones de seguridad.



Del mismo modo, las motos acuáticas deben estar registradas y contar con el correspondiente seguro de responsabilidad civil. En todo caso, el uso de motos acuáticas está reservado para mayores de 18 años (16 con autorización escrita de padres o tutores), y su navegación debe realizarse fuera de las zonas de baño balizadas o no.



Cualquier usuario de moto náutica, aún siendo pasajero, deberá llevar chaleco salvavidas homologado, y se recomienda el uso de traje isotérmico así como no separarse más de una milla de la costa.



Para garantizar la seguridad de los usuarios de las playas y especialmente de los bañistas, se ha establecido una zona de protección generalmente balizada. Esta zona corresponda a una banda paralela a la costa de 200 metros de ancho, en la que la navegación está prohibida, o condicionada a una velocidad de tres nudos si no está balizada.



En las zonas de baño balizadas, está prohibida la navegación deportiva y de recreo, debiendo las embarcaciones y motos náuticas que salgan o se dirijan a las playas, hacerlo por los canales habilitados para ello.



CAMPAÑA '#TENCABEZA'



La Guardia Civil ha puesto en marcha una campaña bajo el título 'Ten Cabeza' para su difusión en redes sociales, mediante la que se pretende fomentar conductas responsables en una doble vertiente para disfrutar de un verano seguro, por un lado para la propia integridad de las personas y por otro el respeto al medio ambiente y a los entornos públicos.



En el ámbito del medio acuático, se pretenden prevenir accidentes en el agua que pueden finalizar en ahogamientos, uso incorrecto de motos acuáticas, consumo de alcohol y otras imprudencias.

--EUROPA PRESS--