La Autoridad Portuaria espera la elaboración del máster plan se adjudique antes del 15 de mayo

Carmen Ortiz (APA) y José Llorca, presidente de Puertos del Estado





La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Carmen Ortiz, ha indicado este lunes que la comisión técnica trabaja ya en evaluar las propuestas recibidas para la elaboración del máster plan de proyecto Puerto Ciudad de Almería, de forma que espera que la adjudicación a una de las consultoras pueda darse antes del 15 de mayo.



Así lo ha indicado ante los medios junto al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, a quienes ha señalado que la entidad encargada de gestionar la convocatoria analiza las propuestas para determinar qué consultora se encargará de realizar el diseño definitivo del plan maestro sobre el que se desenvolverá la apertura de la ciudad al mar.



Cabe recordar que fueron 14 empresas y consultoras las que presentaron sus propuestas al concurso público para la asistencia técnica para la elaboración del máster plan del Puerto-Ciudad de Almería, que salió a licitación a través de la Fundación Bahía Almeriport por un importe de 150.000 euros --IVA excluido-- y un periodo de ejecución de ocho meses el pasado mes de enero.



La apertura de las propuestas tuvo lugar en acto público el pasado 12 de abril, cerca de un mes después de que se constituyera la mesa de contratación compuesta por cinco miembros del Ayuntamiento de Almería, Autoridad Portuaria de Almería, Junta de Andalucía, Colegio de Economistas de Almería y Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Todos los miembros de la mesa tienen carácter técnico.



FASES PARA EL CABLE INGLÉS



Ortiz y Llorca han abordado en su encuentro algunos aspectos relativos a las instalaciones portuarias de Almería que afectarán al futuro Puerto-Ciudad, entre ellas la rehabilitación del Cable Inglés y su revalorización como sendero peatonal con mirador para el que la APA ha interesado la tramitación en un único proyecto en lugar de en dos fases como se había abordado inicialmente.



El presidente de Puertos del Estado ha indicado que este asunto deberá examinarse administrativamente para encajar la propuesta dentro del esquema de previsión de fondos una vez se cuente con el proyecto, en cuya adaptación trabaja el arquitecto Ramón de Torres, quien ha realizó la planificación original sobre la que pivotarán el resto de los trabajos.



La presidenta de la APA ha precisado que, de cara a abordar los trámites administrativos y el proyecto desde una perspectiva global, se celebrará próximamente una nueva reunión en Madrid, si bien Llorca ha garantizado que la obra contará con la financiación que precisa, esto es, unos 2,5 millones de euros que, según las previsiones, procederán del fondo de compensación portuaria y del 1,5% Cultural de Fomento.



Llorca también ha apuntado que Puertos del Estado va a colaborar para finalizar los proyectos constructivos con los que establecer la conexión del Puerto de Almería con la A-7 y en apoyar la solución que se de a la integración ferroportuaria, que "no debe ser ninguna barra" y tiene que ser "compatible" con el Puerto-Ciudad.



Los pliegos para la elaboración del máster plan indican que para los accesos a la A-7 por la zona de Poniente, se tendrá en cuenta el proyecto de duplicación de accesos al puerto de Almería elaborado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, en especial su tramo urbano, que posibilitará el desarrollo de actuaciones Puerto-Ciudad en el puerto pesquero y prolongará el actual Parque Nicolás Salmerón hasta dicho puerto.



"FÁCIL ACCESIBILIDAD PEATONAL"



La redacción del máster plan, del que partirán los posteriores trabajos para la consecución del proyecto Puerto-Ciudad de Almería, deberá tener en cuenta la "fácil accesibilidad peatonal" en la zona de actuación para que "no haya interrupción aparente entre la actuación Puerto-Ciudad y la propia ciudad" como elemento "clave" para el "éxito" del proyecto, toda vez que la ampliación prevista en el puerto deportivo "debe ser uno de los polos de atracción de la zona de la actuación".



Así lo recoge el pliego de prescripciones técnicas, consultado por Europa Press, en el que se indica que el alcance de los trabajos para la elaboración del plan maestro contempla entre sus puntos destacados facilitar la accesibilidad peatonal en el ámbito de actuación, auque también se tendrá en cuenta la accesibilidad de vehículos al área Puerto-Ciudad.



En esta línea, el documento realizará una dotación suficiente de plazas de aparcamiento acorde al plan de usos propuesto, "localizándose convenientemente en función de la zonificación proyectada".



Asimismo, contempla como base para su redacción que el puerto deportivo sea "de acceso libre para todos los ciudadanos" y, al mismo tiempo, "compatible con el uso concesional del mismo". Para ello, las necesarias obras de abrigo se deben diseñar "de manera que sean accesibles y sirvan de paseo peatonal con inmejorables vistas al mar" para que sean "en definitiva, la apertura al mar que demanda la ciudad".



Cabe recordar que el ámbito de actuación de los trabajos objeto del contrato abarca todo el frente marítimo portuario del Puerto de Almería, desde el espigón final de la playa del Zapillo hasta la Playa de las Olas. Así, se incluyen tanto los terrenos de la zona de servicio del Puerto de Almería como todos los necesarios de índole municipal adyacentes que sean necesarios para dar coherencia al conjunto.



DESARROLLO EN NUEVE FASES



El consultor deberá elaborar un documento que contemple la posibilidad de desarrollo en fases de la actuación, para lo que tendrá en cuenta la disposición actual de espacios portuarios para usos Puerto-Ciudad, así como los proyectos ya en marcha, definidos o a definir según el protocolo firmado por la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía y la fundación.



Así, se propondrá la distinción de actuaciones en nueve fases relativas a el Muelle de Levante, la zona de las Almadrabillas, el puerto deportivo, el Cable Francés, el Cable Inglés, el Puerto Pesquero, el resto de la zona de Servicio Portuaria, la Rambla, Parque Nicolás Salmerón y zonas urbanas de influencia; y la accesibilidad peatonal y rodada, incluida la accesibilidad al Cable inglés y a la Playa de las Olas.



El proyecto parte de un conjunto importante de premisas, como son el ser autosuficiente financieramente, el presentar un proyecto unitario, el respeto medioambiental y las búsqueda de "las más altas cotas de sostenibilidad".



En cuanto a los usos y la edificabilidad, el máster plan debe definir los parámetros urbanísticos fundamentales máximos como ocupación, edificabilidad, usos y alturas, entre otros, para cada uno de los usos previstos "sirviendo como punto de partida para la elaboración de los futuros planes especiales que hayan de redactarse".



En cuanto al Cable Francés, el pliego recuerda que en la actualidad "se está estudiando el proyecto de rehabilitación como espacio público y se organizará un concurso de ideas para realizar el proyecto constructivo del mismo". Este proyecto habrá de tenerse en cuenta en la redacción del máster plan.



Además, el consultor tendrá que definir el límite del dominio público portuario, situación actual y condicionantes administrativos de futuras actuaciones, evaluar las alternativas de las intervenciones infraestructurales principales y hacer una estimación presupuestaria a modo de estructura general de costes de la actuación, entre otros aspectos.



El máster plan recogerá un análisis pormenorizado de costes-ingresos de las distintas actuaciones contempladas, teniendo en cuenta no solamente el resultado final de la actuación sino también los posibles desequilibrios que puedan originarse de acuerdo con el 'faseado' que se establezca.





--EUROPA PRESS--