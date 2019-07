La Asociación Serbal forma a los agentes de las playas para proteger a las tortugas boba

El objetivo del proyecto ‘Caretta’ es dar a conocer y garantizar las posibles nidificaciones en la costa de Almería durante el verano





ALMERÍA.- Socorristas, coordinadores de playas, trabajadores de limpieza de las costas y del Ayuntamiento han sido los agentes que han recibido la formación esta mañana para saber cómo actuar ante las nidificaciones en las playas de la ciudad de la tortuga boba, incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. El taller se ha celebrado en Cabo de Gata y continuará con información en la propia arena para los bañistas del 29 de julio hasta el 3 de agosto en la Playa del Palmeral del Zapillo y en Las Salinas de Cabo de Gata.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Caretta, dirigido por la asociación Serbal (Sociedad para el Estudio y Recuperación de la Biodiversidad Almeriense) y la colaboración, entre otros, de Cecoual, Aula Marina de la Universidad de Almería y el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería. El proyecto tiene un único objetivo enfocado en la tortuga boba (Caretta caretta, L, 1758), que se trata de una especie de tortuga marina de amplia distribución, presente tanto en el litoral mediterráneo como atlántico andaluz, con la categoría de amenaza ‘Vulnerable’. Y con el plan, se pretende evitar potenciales molestias y garantizar el éxito de las posibles nidificaciones en las costas de Almería durante el verano.

Desde Serbal están realizando un cuaderno educativo para repartirlo en las acciones de playas y tomar conciencia de lo que está sucediendo en la costa almeriense. En este material se dan seis consejos básicos, pero claves para su protección: no ponerse delante de la tortuga, no hacer fotos con flash, no molestar ni tocar, no usar linterna o luz, mantenerse en silencio y mantener distancia de seguridad. Y, por encima de todo, llamar inmediatamente al 112 e informar del avistamiento de la tortuga marina o su rastro.

El proyecto, aparte de la formación a los agentes implicados en la gestión de playas (personal de mantenimiento y limpieza, restauradores, empresas de turismo activo o socorristas), busca también la creación de un grupo de voluntarios ambientales para atender las posibles nidificaciones y por último, la sensibilización en las playas de Almería dirigidas a la población para que conozcan las amenazas a las que se enfrenta la especie y sepan identificar las posibles señales de nidificación.

En los últimos años en la provincia de Almería se han registrado eventos de nidificación en Vera (2001) y Pulpí (2015). Y para asegurar la supervivencia, los huevos de esta última puesta fueron retirados e incubados de forma controlada, procediendo a lo largo del verano de 2016 a la suelta de 26 crías en playas almerienses consideradas idóneas para constituir un núcleo estable de reproducción, ya que, como informan desde Serbal, las hembras de esta especie presentan filopatría natal, tendiendo a regresar para nidificar al lugar donde nacieron. El ámbito de actuación del presente proyecto son los siguientes municipios: Almería, Carboneras, Cuevas de Almanzora, Garrucha, Mojácar, Níjar, Pulpí y Vera.