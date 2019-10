La Asamblea de COEXPHAL elige a Juan Antonio González Real como nuevo presidente

González Real, lleva 40 años en Vicasol y desde 2007 ocupa la presidencia de esta cooperativa. Considera que “Cada empresa puede seguir manteniendo su esencia que la haga diferente y mejor, pero los problemas trascendentales se deben trabajar sin egos por el futuro próspero y continuo arraigo de la agricultura de Almería y el sureste español”.



Juan Antonio González, a la izquierda

ALMERÍA.- La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, COEXPHAL, ha celebrado esta mañana su 42º Asamblea General en un acto que ha contado con más de 150 invitados entre presidente y gerentes de las comercializadoras asociadas, representantes institucionales, industria auxiliar, distribución y medios de comunicación. Además, este acto ha contado con el patrocinio de Agrocolor, Asisa, Bioline Iberia, Cajamar, AgroBank y Corteva Agriscience y con la colaboración de Uniq/Afco, Colorsalud y Proyecta Ingenio.

La primera parte de la Asamblea ha transcurrido a puerta cerrada y durante la misma se ha procedido a la renovación de la presidencia de COEXPHAL. Manuel Galdeano quien llegaba a la presidencia el 14 de noviembre de 2008, ha dado el relevo a José Antonio González Real, actual presidente de Vicasol, quien a partir de ahora será el máximo representante de la Asociación más veterana, de referencia a nivel provincial, regional y nacional. El principal cometido es defender, apoyar e impulsar el sector hortofrutícola.

Manuel Galdeano ha recibido una distinción por parte de COEXPHAL como agradecimiento a su dedicación, implicación y compromiso en la defensa de los intereses del sector hortofrutícola durante su etapa como presidente de esta Asociación. “Todo tiene un inicio y un final y mi andadura por COEXPHAL no iba a ser tan diferente. Ha pasado mucho tiempo desde esos comienzos. Fue en 2008 cuando me nombraron presidente de esta Asociación para defender los intereses de todos vosotros. Desde entonces hemos tenido muchos problemas y de todas las índoles agua, residuos, plásticos, inmigración y he intentado trabajar en ellos siempre desde el mayor de los respetos a las empresas que representaban. Quiero dar las gracias a todos los trabajadores de COEXPHAL por ayudarme tanto y a todos vosotros por confiar en mí todos estos años. En especial quiero agradecer todo el apoyo prestado a una persona que lleva 31 años en COEXPHAL. No conozco a nadie mejor que haya defendido tan bien los intereses del sector por encima de todo y esa persona es Juan Colomina”, ha concluido Galdeano.

Por su parte, Juan Antonio González Real también ha querido agradecer a su antecesor el magnífico trabajo que ha desarrollado en los últimos once años al frente de COEXPHAL y ha señalado que asume la presidencia con “gran ilusión por continuar un trabajo bien hecho en pro de los agricultores y del sector hortofrutícola de Almería”. “En la actualidad, COEXPHAL es la asociación sectorial de referencia y la que ofrece el mayor catálogo de servicios. Este año hemos querido dar un paso más y abrir las puertas de nuestra asamblea a la sociedad almeriense, miembros destacados de la Administración, medios de comunicación y amigos del sector para compartir con todos el trabajo que hemos realizado e intercambiar ideas, problemas y posibles soluciones. Quiero que COEXPHAL se abra aún más a la sociedad y dar a conocer todo el trabajo que se desarrolla en la Asociación. Hoy es el principio de una nueva etapa en la que queremos ir progresando para adentrarnos en esta nueva filosofía de trabajo”, ha expresado Juan Antonio González Real.

Además de la presidencia también se ha procedido a la renovación de otros cargos, quedando compuesta la nueva Junta Directiva de COEXPHAL de la siguiente forma:

Presidente: Juan Antonio González Real (Vicasol, S.C.A.)

Vicepresidente: Francisco Martín Galdeano (Cabasc, S.C.A.)

Tesorero: Representante de Acrena, S.A.T.

Secretario: Representante de Cohorsan, S.C.A.

Vocales:

Representante de Agroponiente Natural Produce, S.A.

Representante de Casur, S.C.A.

Representante de Casi, S.C.A.

Representante de Biosabor, S.A.T.

Representante de Inver, S.A.T.

Representante de Nature Choice, S.A.T.

Representante de Hortamar, S.C.A.

Representante de Costa de Níjar, S.A.T.

Representante de Ejidomar, S.C.A.

Representante de Vicasol, S.C.A.

Representante de Ferva, S.A.T.

Representante de Las Hortichuelas, S.A.T.

Representante de Murgiverde, S.C.A.

Representante zona Norte: Agrupapulpí, S.A.

En la Asamblea, en la que COEXPHAL ha querido hacer partícipe a todo el sector se ha procedido a la presentación pública del balance de la campaña 2018-2019, así como la memoria estadística anual de la Asociación, que será la 42ª de una serie anual ininterrumpida y que se ha convertido en referencia nacional como fuente de datos y análisis del sector hortofrutícola.

Balance de campaña 2018-2019

Los datos presentados exponen que la campaña 2018/19 cierra de forma irregular debido a los malos resultados de primavera. Los precios e ingresos del melón y la sandía han caído más de un 30 % de media. Este descenso puede achacarse, en parte, al aumento de la producción (12 % en sandía y casi un 50 % en melón) y la caída de la demanda por las bajas temperaturas en Europa hasta bien entrada la primavera. Si consideramos todas las hortalizas, el resultado es aceptable. Los precios, aunque caen un 3 % son compensados por el crecimiento del 6 % en la producción. Como resultado, los ingresos generados por el sector crecen un 3 %.

Margen del agricultor

Otro aspecto destacable, es que el margen del agricultor ha perdido esta campaña casi la mitad del beneficio que consiguió un año antes. Entre otras causas, debido al crecimiento de los costes de mano de obra. Si echamos la vista atrás, el beneficio del agricultor en los últimos 5 años ha sido aceptable, más cuando en la campaña 2013/14 fue el primer ciclo donde hubo pérdidas. Es importe reseñar que estos resultados reflejan una situación estándar, y que no pueden recoger la variabilidad tan grande que esconde el campo almeriense.

El impacto del Bréxit

El economista Daniel Lacalle ha participado en la Asamblea General de COEXPHAL con una ponencia sobre la situación del comercio exterior en los próximos años y la influencia del Brexit sobre la exportación hortofrutícola. Para Lacalle “el impacto del Brexit será probablemente menor a lo estimado, porque Reino Unido puede acudir a la OMC (Organización Mundial del Comercio) para mantener acuerdos comerciales". Además, este experto analista se ha referido a la situación actual de la economía. “Nos encontramos ante una situación de desaceleración económica que probablemente tenga menos impacto en el sector hortofrutícola que en otros, porque este sector ha llevado a cabo un proceso de adaptación al cambio y de innovación que le permite evitar una crisis severa", ha concluido Daniel Lacalle.

La delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, Aránzazu Martín, ha clausurado la Asamblea. “Desde la delegación y desde la Consejería quiero transmitir el agradecimiento por la invitación para participar en la clausura de esta Asamblea. Hablando de la campaña pasada podemos decir que fue compleja e irregular, pero a pesar de eso seguimos siendo un sector agrícola fuerte y que vamos a afrontar esta nueva campaña con gran fortaleza”.

Martín ha expuesto que en la presente campaña 2019/2020 se ha aumentado en 369 hectáreas la superficie invernada en Almería. “El pimiento ha crecido un 4% más y esto lo hace gracias al control biológico y la producción integrada que han sido claves para que este producto siga creciendo en este campo. En contraposición el tomate va a disminuir un 8% su superficie. También quiero destacar que se va a producir un récord histórico en control biológico con un total de 24.500 hectáreas. Esto es porque Europa demanda cada vez más salud y productos limpios y el productor almeriense está preparado para afrontar esta semana. Además, quiero destacar el auge actual de la producción ecológica en nuestra provincia, todo un referente en este tipo de producción”.

Semblanza Juan Antonio González Real

Juan Antonio González Real es agricultor, además de hijo, yerno y padre de agricultores. Ser agricultor es su forma de vida y no la piensa cambiar, pues se siente muy orgulloso de ella. Trabaja en Vicasol desde su fundación hace 40 años aunque empezó en la cooperativa como mozo de almacén hasta que a los 19 años se hizo socio. Entró a formar parte del Consejo Rector de Vicasol en 2001 y desde 2002 compatibilizó este cargo con el de secretario en el Consejo Rector de SUCA. Desde 2007 preside Vicasol consolidando a la cooperativa de primer grado como un líder referente del sector agroalimentario español.

Su visión de la agricultura de Almería es que necesita más colaboración para arreglar los problemas comunes que afectan al sector. Y para ello hay que saber contar con las personas. Sabe que es importante tener tamaño para negociar con fuerza y conseguir que se respete en todo el mundo los derechos de los agricultores de Almería. La competencia es dura y está ahí fuera, más allá de nuestras fronteras. Cada empresa puede seguir manteniendo su esencia que la haga diferente y mejor, pero los problemas trascendentales se deben trabajar sin egos por el futuro próspero y continuo arraigo de la agricultura de Almería y el sureste español.