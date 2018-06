La alcaldesa de Níjar da la bienvenida al nuevo equipo de socorristas de este verano

La alcaldesa de Níjar con el grupo de socorristas

NÍJAR.- La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, acompañada por los concejales de Protección Civil, Antonio Moreno, y de Personal, David Lozano, ha dado la bienvenida al nuevo equipo, que desde hoy y hasta el mes de septiembre se hará cargo de las labores de socorrismo y salvamento de las playas nijareñas.



Esperanza Pérez destacó que “tenéis desde hoy una gran responsabilidad ya que en vuestras manos puede estar la vida de los bañistas, sois profesionales, y debéis saber que contáis con el total apoyo de este Ayuntamiento. Desde que este equipo de gobierno decidió invertir en medios materiales y humanos para el servicio de socorrismo, coordinado con otros cuerpos como Policía Local y emergencias, los resultados se han visto ya que nuestras playas son ahora más seguras. Vosotros sois los encargados, este año, de seguir con esta misión por lo que os deseo mucha suerte, estáis preparados para ello”.



Este año se contará con 18 socorristas para las playas urbanas de Aguamarga, San José, Las Negras y La Isleta, por lo que aumenta el número de contratados, respecto al año pasado, que fueron 16. Por otro lado, en las no urbanas se mantiene el dispositivo de carácter preventivo, que se desarrolla a través de los voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil, que realizarán tareas de apoyo a los servicios operativos de emergencias rutinarios, con una tercera patrulla que recorrerá, junto con las otras dos, las calas naturales de la costa nijareña. De esta manera, el Ayuntamiento ha vuelto a apostar este año por la seguridad en el litoral, siguiendo el mismo modelo que se implantó en 2016, y que dio unos excelentes resultados al no registrarse desde entonces ahogamientos en temporada de baño. En esta ocasión se ha reforzado con personal tanto la asistencia en las playas urbanas como en el servicio itinerante de las playas no urbanas.