La alcaldesa de Gádor (Almería) se reúne con directivos de Cemex





La alcaldesa de Gádor (Almería), Lourdes Ramos (PP), se ha reunido este jueves con directivos de la multinacional Cemex para solicitar que reconsideren el cierre de la planta que ocupa a cerca de centenar de trabajadores y sostiene el empleo de unas 300 personas en la provincia, de forma que ha destacado el "valor humano y productivo" de dicha instalación, que lleva operativa unos 40 años.



"Nos han dejado claro que no tienen el cartel de venta, pero si llega algún inversor están abiertos a escuchar", ha explicado en declaraciones a Europa Press la primer edil gadorense, quien ha reclamado a los directivos que "presenten alternativas y soluciones" a la creación de un ERE extintivo y el cierre de la fábrica antes de final de año después de que, según ha explicado, le trasladaran que "no se quieren ir de Gádor".



Acompañada por el senador popular y exalcalde del municipio, Eugenio Gonzálvez, la alcaldesa ha detallado durante más de tres horas las acciones y movilizaciones previstas tanto por el comité de empresa como por las instituciones municipales, provincial y autonómica para intentar mantener operativa la fábrica. "Vamos a ir donde tengamos que ir para que no cierre", ha asegurado Ramos.



La regidora, quien ha agradecido a todos los directivos y al titular de Cemex en Europa, Jaime Elizondo, su especial atención, ha reclamado a todas las administraciones que se trabaje "de forma conjunta" para dar "respaldo" a esta industria. "No es el momento de hacer política", ha dicho la representante de Gádor, quien espera que, al igual que lo ha hecho la Junta, el Gobierno central "nos escuche".



En esta línea, ha recordado que el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia de varios ministros para que se pronuncien al respecto y muestren su apoyo. Cabe recordar, al respecto, que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, avanzó además su intención de contactar con la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, para tratar dicho asunto.



Tras haber transmitido al comité de empresa de Cemex en Gádor el contenido de la reunión, la alcaldesa ha puesto rumbo a Huércal de Almería donde se va a celebrar un pleno extraordinario de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax en el que se recabará el apoyo institucional de los municipios del entorno de la fábrica, si bien ya ha habido otros ayuntamientos de la provincia que han trasladado su respaldo.



Igualmente, Ramos ha recordado la necesidad de que la sociedad respalde las movilizaciones previstas este sábado a partir de las 10,00 horas en desde la Puerta Purchena de la capital almeriense, donde una marcha reivindicará el mantenimiento de la fábrica por ser "rentable".

--EUROPA PRESS--