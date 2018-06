La alcaldesa de Cantoria advierte que no va a permitir “vendettas” de Diputación con el alcantarillado de Almanzora

Puri Sánchez

CANTORIA.- El Ayuntamiento de Cantoria ha dado traslado a sus servicios jurídicos del expediente relativo a las obras de alcantarillado de Almanzora, incluidas en los planes provinciales desde 2016, y que actualmente se encuentran “retrasadas cuando no paradas”, afirma la alcaldesa Puri Sánchez, “sin que sean capaces de enseñar un solo papel, uno solo, en el que este ayuntamiento solicite paralización o modificación del proyecto. Si esto es una ‘vendetta’ por plantarle cara al gobierno de la Diputación de Almería ante el traslado de la UTAM o por la imputación de sus anteriores concejales que se preparen, porque están jugando con obras de primera necesidad, con la salud de la gente de Almanzora, y eso no lo vamos a permitir”, explica la primer edil.

Las obras ya debían estar finalizadas pero en los últimos meses la empresa encargada de su ejecución ha recibido constantes órdenes de paralización, retraso o ralentización de los trabajos, aduciendo a peticiones del mismo Ayuntamiento de Cantoria. La alcaldesa, hasta en tres ocasiones ha solicitado por escrito a la Diputación Provincial, mediante burofax, en el propio registro de la institución provincial y posterior envío por correo certificado de esta comunicación, que el área de Fomento muestre el documento, petición o cualquier prueba que sustente la teoría de que los retrasos se deben a peticiones del propio Ayuntamiento. “No contestan, se enrocan en informes técnicos de media página en los que informan de que siguen los plazos marcados en el procedimiento, cuando somos conscientes de que están haciendo un uso político de las necesidades básicas de una población como Almanzora y por ahí no vamos a pasar. Si las obras no se ejecutan al ritmo que estaba previsto y con el proyecto que fue aprobado, recurriremos por la vía jurídica su conclusión y que le enseñen al juez los papeles que no nos muestran a nosotros “. En este sentido el Ayuntamiento de Cantoria también va a solicitar que se designe a un nuevo director de obra “ya que es obvio que no está defendiendo los intereses de Cantoria como promotor de la actuación en Almanzora, sino los intereses políticos del área de Fomento”.

Para el equipo de Gobierno la actuación de Diputación Provincial se está convirtiendo en una presumible venganza por la imputación de los miembros del anterior equipo, alcalde del PP y sus concejales, en varias causas judiciales, precisamente por obras realizadas en la localidad y que se ejecutaron con un claro menoscabo lo que ha llevado a posteriores y costosas actuaciones por parte del Consistorio. “No nos podemos permitir otros episodios como estos que ya se están juzgando y que afectan a algunos de sus políticos que, de partida, ya están inhabilitados. El alcantarillado de Almanzora no necesita de más explicaciones, sino de actividad en la obra, de finalización del proyecto que arrastran desde 2016”, concluye la alcaldesa socialista Puri Sánchez.