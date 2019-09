La Aemet amplía el aviso rojo por lluvias y tormentas en Almería hasta las 6,00 horas del viernes

Aviso rojo por lluvias en Almería





La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta las 6,00 horas de este viernes el aviso rojo --nivel de riesgo extremo-- por lluvias y tormentas en las comarcas almerienses del Levante, Valle del Almanzora y Los Vélez, según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía.



Según datos de Aemet, se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y de 120 litros en 12 horas acompañadas de tormentas. Desde las 0,00 horas del día 13 estará activo, además, el aviso naranja por tormentas y lluvias en la comarca de Nacimiento y Campo de Tabernas, con precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.



En Granada se mantendrá activo también hasta las 6.00 horas del día 13 el aviso naranja por lluvias en la comarca de Guadix y Baza y el nivel amarillo por el mismo motivo en la Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras, además de por viento por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Guadix y Baza.



La Aemet activa, asimismo, entre las 0,00 y las 6,00 horas del viernes el aviso amarillo por lluvias en las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura, Morena y Condado. La Agencia Estatal de Meteorología precisa en un comunicado especial que los pequeños cambios en la evolución de la depresión aislada en niveles altos (dana) y en el régimen de vientos en niveles bajos podrían desplazar los máximos de precipitación a otras zonas.



Hasta el momento, el 112 no ha gestionado incidencias de relevancia por este fenómeno meteorológico adverso en Andalucía oriental. En Almería, de hecho, tan solo se ha coordinado un aviso por un vehículo atascado a la salida de una rambla en la población de Agua Amarga de Níjar.



El viento sí ha ocasionado, en cambio, una treintena de incidencias por caídas de ramas, árboles y mobiliario urbano en Sevilla capital, pese a que no había activado ningún tipo de nivel por parte de la Aemet.



CONSEJOS A LA POBLACIÓN



Ante la llegada de episodios de fuertes lluvias y tormentas, Emergencias 112 Andalucía recomienda retirar del exterior de las casas aquellos elementos como macetas, toldos y mobiliario que pudieran ser arrastrados por el agua o el viento.



Es aconsejable no aparcar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de los ríos; una crecida repentina del agua puede provocar una riada y arrastrar coches, motos o caravanas. Lo más aconsejable en estos días de temporal sería no tener que conducir, pero si es preciso hacerlo se debe extremar la precaución y respetar al máximo las normas de circulación y las indicaciones de los paneles informativosde Tráfico.



No se debe cruzar nunca en coche por lugares inundados y, ante pequeñas balsas de agua, se atravesarán con una velocidad corta y muy lentamente para que el agua no salpique el motor y lo dañe. Después, es recomendable comprobar el buen funcionamiento de los frenos.



Aunque se conozca perfectamente el camino, no avanzaremos con un vehículo por una carretera inundada o por un puente o paso subterráneo anegado, ya que la fuerza de la corriente podría arrastrarnos. Se debe evitar, asimismo, viajar de noche dado que es en estas horas los peligros y los obstáculos en la vía son más difíciles de detectar.



En caso de tormentas, cerraremos puertas y ventanas para evitar las corrientes de aire en casas y viviendas, que atraen los rayos. En la calle, no debemos buscar cobijo bajo los árboles, sobre todo si están aislados, ni tampoco en zonas elevadas, cimas de los montes o rocas altas solitarias. También hayque evitar refugiarse en graneros, cobertizos, tiendas de campaña y automóviles descapotables. En las ciudades, los edificios pueden protegernos de las descargas eléctricas de las tormentas.





