La actriz Blake Lively continúa este jueves el rodaje de 'The Rhythm Section' en Almería

El rodaje de la película 'The Rhythm Section' en Madrid.





La actriz Blake Lively continúa este jueves en Almería el rodaje de la película 'The Rhythm Section', protagonizada también por Jude Law y que llegará el próximo año a los cines, para lo que rodará desde primera hora de la mañana distintas escenas a bordo de un barco atracado en el Puerto de Almería, en torno al cual se desarrollarán también otras importantes secuencias de la película el 5 de julio.



Fuentes próximas al rodaje han explicado a Europa Press que el equipo se encuentra desde este miércoles en Almería, donde ya prepara algunos de los escenarios en los que se desarrollará la acción, la mayoría de ellos ubicados en el casco histórico de la capital en los que se recrea un espacio de carácter árabe.



Según las previsiones del equipo, el rodaje generará 6.000 pernoctaciones y contarán con 300 figurantes, muchos de los cuales son vecinos del propio casco histórico y el entorno del barrio de Pescadería, donde el día 5 tendrá lugar una escena clave para el desarrollo del film, en el que el personaje principal trata de averiguar la verdad sobre la muerte de sus padres en un accidente aéreo.



En concreto, durante la escena la protagonista huye durante una persecución seguida por varios vehículos antes de impactar contra un camión frente a la rotonda de Pescadería, que dará lugar a una explosión de la que saldrá ilesa y tras la que conseguirá escapar de sus captores antes de alcanzar a pie un buque mercante que le permitirá huir.



Los trabajos previos realizados en los últimos días ya conllevaron cortes de tráfico en el centro de la capital en torno a la calle La Reina, Arráez y la plaza Clara Campoamor, entre otras localizaciones, si bien el puerto pesquero jugará también un importante papel en el desarrollo de la historia. El rodaje en Almería se extenderá casi dos semanas.



En este sentido, los accesos a la vía parque tanto desde la zona de Bayyana como desde la rambla Federico García Lorca quedarán cortados desde primera hora de la mañana y se propiciarán desvíos, aunque el acceso desde la A-7 hasta el Puerto de Almería, por donde transcurren más de 20.000 vehículos diarios en estas fechas, no podrá tomarse.



El rodaje, que se retrasó respecto a sus previsiones iniciales en enero debido a la lesión de la protagonista, se realizará en plena Operación Paso del Estrecho (OPE), por lo que también los accesos al recinto portuario se verán modificados y los turistas podrán acceder a través del Muelle de Levante, mientras que el puerto pesquero contará con una salida alternativa cercana a la zona de astilleros.



UN IMPACTO DE 10 MILLONES DE EUROS



La producción internacional, que generará en España un impacto económico de unos diez millones de euros, ya ha pasado por Madrid y Cádiz, donde el desarrollo de la grabación obligó también a efectuar cortes de tráfico en varias zonas de la ciudad, donde se empleó a unas 500 personas entre extras, actores de reparto y equipo técnico.



La nueva producción de los creadores de 'James Bond' cuenta con Babieka Films para la gestión de la producción en España. Esta productora ha participado en proyectos internacionales como 'Exodus', protagonizada por Christian Bale, que generó más de 500 contrataciones laborales estables y cerca de 8.000 contrataciones laborales de forma esporádica.



Bajo la dirección de la directora americana Reed Morano, 'The Rhythm Section' narra la historia de la inteligente y rebelde Stephanie Patrick (Blake Lively), quien vive atrapada en una espiral de autodestrucción desde que su familia muriese en un accidente aéreo.



La protagonista se propone descubrir la verdad tras descubrir que el accidente no fue casual, para lo que contará con la ayuda de un ex miembro de los servicios secretos (Jude Law). Ambos iniciarán una serie de operaciones que le llevarán de una punta a otra del planeta con el único propósito de encontrar a los responsables del accidente.



Se trata de la adaptación de la primera de las cuatro novelas que conforman la exitosa saga literaria de Mark Burnell que dará el pistoletazo de salida a una nueva franquicia cinematográfica.

