Juzgan este martes a un hombre acusado de prender fuego a su pareja para acabar con su vida

La Audiencia Provincial de Almería acoge este martes el juicio contra C.C., un hombre de 40 años acusado de haber intentado acabar con la vida de su pareja en el incendio de la chabola en la que convivían en el camino de La Goleta de Almería capital.



La Fiscalía tiene previsto pedir 22 años de prisión para el acusado, quien habría sometido a malos tratos habituales durante la relación de algo más de un año, según el escrito provisional del fiscal, consultado por Europa Press.



En concreto, se le acusa de un delito de incendio en concurso ideal con un delito de homicidio en grado de tentativa y otro delito de malos tratos habituales en el domicilio de la víctima, quien a causa del incendio sufrió heridas en el 70 por ciento de su cuerpo así como graves secuelas posteriores.



El juicio contará con tres sesiones en las que además del acusado se prevé la declaración de la víctima, dos testigos y dos policías nacionales, mientras que la segunda sesión se ha reservado para las testificales del resto de autoridades y la pericial de la Policía Científica. El juicio finalizará con la declaración de los forenses, la prueba documental y las conclusiones.



El fiscal, que también reclama 30 años de alejamiento e incomunicación con la mujer, señala que "dentro de la espiral de agresividad" de los meses anteriores, el acusado habría cogido una garrafa de plástico llena de gasolina que tenían en la vivienda para suministrar el generador de electricidad de la chabola durante la noche del 2 de abril de 2016 y, "con el propósito de acabar con la vida" de la mujer, la "roció" con el combustible.



Acto seguido, y de acuerdo con el escrito del fiscal, el acusado habría lanzado hacia ella "una llama de fuego, sabiendo que prendería inmediatamente la ropa que esta vestía así como la vivienda".



La casa, construida en palets de madera en las paredes y tela en el techo, quedó "totalmente calcinada" por la propagación del fuego, que también afectó a un cobertizo en el que había varios animales que quedaron "carbonizados" y a los aledaños en los que descansaba un amigo de la pareja, quien resultó herido. El acusado se dio "a la fuga" tras estos hechos.



UN INCENDIO "ACCIDENTAL"



Por su parte, la defensa del acusado ejercida por el letrado Marcelo Quílez ha rechazado los hechos que se le imputan a su patrocinado, al entender que el fuego se inició de manera "accidental" por parte de la víctima, por lo que solicitará la libre absolución.



La defensa se apoya en una de las declaraciones que ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer realizó la perjudicada, en la que señaló que el incendio estuvo "motivado al encender un cigarrillo" lo que habría provocado la "ignición de gasolina" que había cerca así como "la explosión de una bombona de butano que se encontraba próxima" mientras que C.C. "se encontraba fuera de la vivienda donde se inició la inflamación".



"La ignición no fue ocasionada voluntariamente y no intervino en el mismo nuestro representado", señala la defensa, que durante la instrucción llegó a solicitar la puesta en libertad del acusado ante esta misma declaración, si bien la instructora se opuso a ella tras una segunda declaración de la víctima en la que varió la versión que ofreció en un principio e inculpó al acusado.



La víctima, de 29 años en el momento del suceso, pasó 32 días en la unidad de cuidados intensivos y otros 165 hospitalizada para recuperarse de las quemaduras y las lesiones, que le han ocasionado una "pérdida de calidad de vida grave" puesto que sufre cicatrices en el 60 por ciento del cuerpo y una disfonía por parálisis de una cuerda vocal, entre otros daños físicos severos.



