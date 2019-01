Juzgan este jueves al hombre que fue reducido a tiros al intentar matar a su expareja en Albox

Violencia de género, teléfono 016

La Audiencia Provincial de Almería acoge este jueves el juicio contra A.W.C.B., el hombre de origen británico que fue detenido en marzo de 2017 en Albox (Almería) tras ser reducido mediante varios disparos por parte de la Policía Local después de que supuestamente intentara matar a su expareja con un cuchillo de grandes dimensiones mientras esta escapaba de su vivienda, en la que había sido retenida.La Fiscalía pide 27 años de prisión para el encausado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, detención ilegal, amenazas no condicionales, dos de atentado y uno más de allanamiento de morada, ya que previamente al ataque, se habría colado en la vivienda de la víctima por una ventana tras cortar un candado. También interesa tres meses de multa por otro delito más de vejaciones injustas, entre otras penas accesorias.Según la calificación provisional de los hechos, consultada por Europa Press, el detenido habría entrado en la vivienda de su expareja sobre las 20,00 horas del 17 de marzo de 2017 mediante el uso de una cizalla para violentar el acceso, con lo que permaneció en la misma durante tres horas "armado con un cuchillo de 20 centímetros de hoja" que tomó de la cocina.Cuando la víctima llegó a su domicilio, el procesado, al que le constan antecedentes penales por amenazas en el ámbito familiar, "le puso el cuchillo en el cuello y en el pecho en reiteradas ocasiones" al tiempo que le decía "he venido a matarte" y "vas a morir esta noche", de acuerdo con la acusación de la Fiscalía.Las amenazas causaron "pánico" y "terror" en la mujer, quien se vio retenida en la casa durante más de dos horas "en contra de su voluntad", sin poder comunicarse y con la puerta bloqueada por el acusado, quien esgrimía el cuchillo. No obstante y en un momento dado, la víctima consiguió escapar y alcanzar su vehículo, con el que paró al ver llegar a dos policías.A pesar de la presencia de los agentes, el procesado se habría dirigido hacia la mujer "con el ánimo de atentar contra su vida, mostrando el cuchillo y haciendo caso omiso a los gritos y requerimientos" de los policías, de modo que incluso hirió a uno de ellos durante un "forcejeo" para arrebatarle el cuchillo, según el relato del Ministerio Público,El hombre, antes de ser reducido mediante el impacto de cuatro balas en las nalgas y las piernas por parte de los agentes, consiguió meter "medio cuerpo" en el coche de la mujer con el cuchillo en su mano derecha, con el que "intentó apuñalarla en reiteradas ocasiones".El acusado se encuentra en prisión provisional por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huércal-Overa (Almería) desde su detención, si bien previamente tuvo que ser ingresado en el Hospital La Inmaculada para ser intervenido quirúrgicamente tras los disparos.Según manifestaron en su momento los agentes actuantes, el detenido mostró "poca colaboración" para esclarecer los hechos, de forma que no fue posible en un primer momento tomarle declaración. En la misma línea, se negó a declarar durante la instrucción de diligencias por parte de la Guardia Civil.REQUISITORIAS DE INGRESO EN PRISIÓNEl hombre contaba con dos requisitorias para cumplir seis meses de prisión por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género así como un año de prisión por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, al tiempo que también había sido penado por quebrantar una orden de alejamiento hacia su expareja.En concreto, contaba con una sentencia declarada firme después de que en julio de 2014 tratara de robar en una empresa de transportes de Huércal-Overa (Almería), fallo en el que también fue condenada su expareja, quien junto a él acudió al lugar en el que se iba a producir el robo, lo que dio lugar a un segundo procedimiento por quebrantamiento de la orden de alejamiento.Meses antes, el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería había condenado al hombre por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, si bien había suspendido la pena con la condición de que no volviera a delinquir en dos años. Con ello, revocó la suspensión para su ingreso en prisión por los mencionados hechos, por los que también le había prohibido acercarse a su expareja a menos de 400 metros por un periodo de 16 meses.El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y de su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. Las personas con discapacidad auditiva o del habla pueden contactar por mensaje de texto en el número 900116016.--EUROPA PRESS--