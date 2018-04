Juzgan este jueves a un acusado de retener tres días a su expareja en un almacén tras maltratarla

La Audiencia Provincial de Almería acoge este jueves la vista oral contra un hombre acusado de mantener secuestrada durante tres días en un almacén agrícola a su expareja, a la que agredió sexualmente y a la que maltrató de forma habitual mientras mantuvieron la relación sentimental.



M.A.G.I., quien se enfrenta a una petición fiscal de 20 años de prisión, raptó a su excompañera presuntamente por no "admitir la ruptura de la relación" y la retuvo contra su voluntad para, además de violarla, robarle supuestamente 240 euros de una tarjeta de crédito.



El procesado, al que se atribuyen presuntos delitos de maltrato habitual, detención ilegal, agresión sexual y robo con intimidación, será enjuiciado ante el tribunal de la Sección Tercera.



Según recoge el escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, M.A.G.I. mantuvo una relación sentimental con la víctima desde 2010 a 2015 y en ese tiempo la habría sometido a "reiterada" violencia psíquica y física, "manteniendo un severo control sobre la misma de forma que nadie podía mirarla, ni entrar en su casa".



Al procesado "le molestaba hasta que hablara por teléfono" y, además, este no la "dejó salir a la calle durante el año de convivencia, tratándola con una permanente actitud de desprecio y, sobre todo, manteniendo una constante conducta de agresividad con ánimo de quebranto físico, lanzándole patadas por detrás, dándole pellizcos y sujetándola fuertemente del cuello".



El Ministerio Público indica que, una vez concluida la relación, M.A.G.I. se personó en el domicilio de su excompañera, se escondió supuestamente en el portal, y cuando ella salió, "la sujetó con una mano por el cuello mientras la aminalaba con un objeto similar a una pistola eléctrica".



A continuación, según remarca el escrito de acusación, la habría obligado a caminar hasta su coche, vendado lo ojos, amarrado con el cinturón de seguridad y conducido durante media hora "hasta un almacén de productos agrícolas" en un lugar indeterminado.



El procesado le quitó entonces la venda pero "la dejó atada de manos mientras le decía de forma agresiva y con descalificaciones" que "iba a hacer todo lo que él dijera, que había llegado a sus extremos".



La víctima, a la que habría quitado el teléfono móvil, permaneció "cautiva" tres días en los que M.A.G.I. "se ausentaba durante horas" hasta un día la violó.



Además, otro de los días la sacó del almacén y, con los ojos de nuevo vendados, la llevó a un conocido centro comercial "porque necesitaba dinero" para obligarla a hacer uso de una tarjeta de crédito que llevaba y hacer extractos por un importe total de 240 euros.



Finalmente, y tras decirle que tenía que hacer "todo lo que diga o va a ser tu muerte", la liberó "tirándola desde el coche en la puerta de su domicilio".



El Ministerio Público interesa, al margen de las penas privativas de libertad, que no pueda acercarse a su excompañera durante 15 años a menos de 500 metros y que la indemnice con 10.000 euros ya que sufre un trastorno de estrés postraumático "significativo que aconseja su seguimiento y tratamiento psiquiátrico".





