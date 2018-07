Juventudes Socialistas aplaude que la bonificación universitaria se extienda a UNED y enseñanzas superiores

Presentación de la campaña

ALMERÍA.- Juventudes Socialistas de Almería ha iniciado esta mañana en la capital una campaña informativa para dar a conocer las diferentes bonificaciones universitarias con las que cuentan en Andalucía los y las jóvenes y sus familias gracias al compromiso del Gobierno de Susana Díaz que pretende “asegurar el futuro” de esta población, ha valorado el secretario general de Juventudes Socialistas de Almería, Juan Francisco Garrido. El lema de la campaña es la igualdad de oportunidades que “empieza aquí, en la educación”, ha añadido.

Los socialistas “tenemos claro que la educación es la base de la igualdad en nuestra sociedad” y prueba de ello, ha ahondado, son las políticas que pone en marcha la Junta de Andalucía en la comunidad con las que “asegura que nadie tenga que dejar sus estudios por motivos económicos”.

“Ninguna medida asegura mejor este principio que la bonificación del 99% de las matrículas universitarias”, una medida que en su primer año de andadura ha dejado sólo en nuestra provincia a casi 5.000 estudiantes beneficiados, con una inversión de cerca de 2 millones de euros, ha trasladado Juan Francisco Garrido.

La bonificación de las matrículas universitarias plantea que “si eres un estudiante que cumple, y que aprueba sus asignaturas, pero no has accedido o has perdido la beca del ministerio, la Junta de Andalucía va a reconocer tu trabajo, y el año siguiente la matricula sólo te costará un 1% de su precio”, ha explicado.

El precio medio de la inscripción en 60 créditos -que es lo que suele tener un año lectivo de un Grado- es de entre 700 y 800 euros. Con la bonificación del 99% de la matricula el beneficiario sólo tendría que abonar 7 u 8 euros. Para el próximo curso el Gobierno de Susana Díaz “quiere seguir asegurando y ampliando los derechos del conjunto del alumnado” y, para tal fin, ha extendido la bonificación del 99% de las matrículas universitarias a los centros adscritos a las universidades públicas andaluzas, a la UNED y a las enseñanzas Artísticas de Música, Danza y Diseño, y Arte Dramático, ha recordado Garrido.

“Esta medida junto con la Beca B1 para la acreditación el nivel de idiomas en lengua extranjera para la obtención del Grado, el complemento Erasmus, la beca Adriano, la beca 6000 o la beca de segunda oportunidad hacen de Andalucía un referente en cuanto a su sistema de becas y ayudas, siendo este sin dudas, el mejor sistema de toda España”, ha considerado el líder de las Juventudes Socialistas almerienses. El Gobierno andaluz “asegura que tu carrera académica solo dependa de tu esfuerzo y no de las posibilidades económicas de tu familia”, ha incidido.