Juventudes Socialistas aplaude la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco

Rueda de prensa de Juventudes Socialistas

ALMERÍA.- El secretario general de las Juventudes Socialistas de Almería, Juan Francisco Garrido Egea, ha mostrado su orgullo de que haya sido un Gobierno socialista el que vaya a exhumar los restos del dictador Franco. Concretamente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha señalado que los restos dejarán de estar en el valle de los caídos el próximo 10 de junio poniendo fin, así, a “40 años de injusticia”, ha recalcado Garrido Egea.

Para el secretario provincial de las Juventudes Socialistas es importante que quienes “se alarman con el hecho de que la familia se oponga a esto, deben saber que miles de los allí sepultados fueron arrastrados a este lugar con la resistencia de sus familiares”. “Sabemos, además, que este hecho histórico lleva la firma de un almeriense, de Fernando Martínez, hasta ahora director general para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia de España y candidato al Senado por el PSOE de Almería”, ha subrayado y ha animado a la ciudadanía, por ello, a que el próximo 28 de abril el PSOE “gane las elecciones y completar esta labor el 10 de junio con los socialistas de nuevo en el Gobierno”.

Mientras esto sucede en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Andalucía pasa lo contrario. Garrido Egea ha lamentado, la actitud del Gobierno de las derechas y cree que es “deber y obligación del Gobierno andaluz el implementar las leyes en vigor, es decir, aplicar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía”.

Esta ley, en su artículo 47, establece que se debe incluir la Memoria Democrática en el currículo de la educación primaria, secundaria, bachillerato y de adultos, ha destacado y ha defendido el “derecho” que tienen todos los andaluces y andaluzas de conocer “qué le pasó a Lorca, a Blas Infante, Antonio Machado y a miles de andaluces en el periodo más negro de nuestra historia reciente”.

“Los andaluces y andaluzas tienen que saber que nuestro país es el segundo del mundo con más fosas comunes tras Camboya, que en Andalucía hay 708 fosas comunes, que hubo 45.000 andaluces ejecutados, 100.000 condenados a trabajos forzados y más de 50.000 exiliados, y tienen que saberlo porque entre otros motivos, aún no se ha hecho justicia con muchas de estas víctimas”, ha criticado.

La derecha ataca a la Memoria Democrática

Desde las Juventudes Socialistas de Almería quieren defender, especialmente, hoy, los “reiterados ataques” que ha sufrido la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y quieren situarse del lado de las familias de las víctimas quienes han tenido que “aguantar” las “ofensas” de la derecha mientras esperan la exhumación de sus cuerpos y poder darles descanso.

Los jóvenes socialistas “tenemos claro que el pueblo que no conoce su historia, está irremediablemente condenado a repetirla y, en este contexto, el auge de la ultraderecha, no solo en España, sino también en otros lugares de Europa, no es más que una muestra de la necesidad de conocer nuestra historia, y de intentar evitar por todos los medios posibles cometer los errores que tanto daño nos hicieron”, ha defendido Juan Francisco Garrido Egea, quien ha recordado que durante 40 años “solo se contó una parte de la historia, la parte que interesaba, una historia sesgada, adulterada, en la que la verdad solo era la verdad de una parte”.

“En estas semanas hemos visto como estos postulados han llegado a las instituciones de la mano de las tres derechas, donde PP y Ciudadanos han radicalizado sus discursos para ver quien le hace más sombra a la ultraderecha de VOX”, ha reprochado y ha añadido que resulta “tan sospechoso el silencio como la ausencia de crítica por parte de la derecha tradicional de nuestro país a las barbaridades que vierte el partido de Abascal”.

En este contexto, ha recordado lo sucedido hace unos días en el Parlamento de Andalucía “donde se insultaba y se llamaba buscadores de huesos a quienes quieren encontrar y dar digna sepultura a los restos de sus familiares cruelmente asesinados”. “Poco después esta misma ultraderecha tiene la desvergüenza de decir que si nos enfadamos por este calificativo, les da igual, y que les resbala todo”, ha recordado.

“Esos buscadores de huesos, como los llama la ultraderecha, lo único que buscan es saber dónde están enterrados sus familiares, darle una sepultura digna y tener un lugar en el que rendirles homenaje”, ha concretado Garrido Egea a quien resulta “sorprendente” cómo “piden el reposo para el verdugo que niegan a los asesinados”. “Y todo esto lo hacen con el silencio cómplice de la derecha insolidaria de Rivera y de la de la populista e intransigente de Casado”, ha constatado.

“A todas estas derechas las Juventudes Socialistas les decimos que vayan y le digan a María Martín de 89 años que no va a poder darle sepultura a su madre fusilada en 1936, que le digan a la cara que es una buscadora de huesos y que les resbala lo que tenga que decir”, ha animado Juan Francisco Garrido Egea.