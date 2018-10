Jusapol se vuelve a concetrar este jueves a las puertas del PSOE de Almería

Concentración por la equiparación salarial

ALMERÍA.- La asociación JUSAPOL (Justicia Salarial Policial) Almería convoca en la Capital una nueva concentración que, como la llevada a cabo el pasado día 4, realizará a las puertas de la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sita en la Avenida Pablo Iglesias no 92, mañana día 25. Esta nueva medida de protesta, viene a sumarse a las ya realizadas en la provincia y que nuevamente refleja la disconformidad con el acuerdo firmado, el pasado 20 de marzo, por el Ejecutivo con los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones representativas de la Guardia Civil. JUSAPOL no parará hasta conseguir la igualdad salarial y ello conlleva cambiar el acuerdo de equiparación salarial firmado, acuerdo con el que precisamente no se alcanzará la equiparación real, empezando por cambiar por R. D. el reparto del presupuestario al Complemento Específico General, para incluir así a las 13.481 familias de 2a actividad, en la Policía Nacional, y reserva, en el caso de Guardia Civil. Esta medida no sería novedosa, ya que por R. D. 29/09, de 16 de enero, ya se modificó. " Todo esto demuestra que lo único que falta es voluntad política, la misma voluntad que han tenido los Gobiernos para jubilar anticipadamente a todas las Policías de España sin que pierdan poder adquisitivo y dejar fuera del acuerdo a las F.C.S.E. con la misma edad", explica la asociación.

Con esta medida, "excluyente para Guardia Civil y Policía Nacional, vuelven a ignorar y desfavorecer a dos de las Instituciones más valoradas por el conjunto de la ciudadanía española y de las más apreciadas por sus compañeros europeos, por su alto grado de profesionalidad, especialización y efectividad". JUSAPOL quiere mostrar nuevamente su disconformidad con éste, entiende, "mal acuerdo firmado en el que tampoco se ha incluido las jubilaciones, pagas extraordinarias, asistencia a los Tribunales de Justicia y los complementos específicos de las nominas, calculados estos en base a unos promedio anuales del coste a la Administración, no reflejando esto último la clara realidad".

Por tales motivos hace un nuevo llamamiento a la sociedad almeriense para que muestre su apoyo y solidaridad a las mujeres y hombres que forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y especialmente a la asociación JUSAPOL que sigue luchando por la equiparación salarial con las policías autónomas.