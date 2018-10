Junta y Ayuntamiento envían al juez informes de la tubería que supedita abrir el centro comercial de Torrecárdenas

Obras del Centro Comercial Torrecárdenas





El Ayuntamiento de Almería y la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta han remitido al juzgado la información solicitada acerca de la tubería que atraviesa el sector urbanístico sobre el que se construye el Centro Comercial Torrecárdenas de la capital y sobre cuyas presuntas deficiencias ha abierto una investigación la magistrada María del Mar Cruz.



Fuentes del Gobierno andaluz han confirmado a Europa Press que los informes requeridos y que, junto a otros, condicionan la apertura del centro comercial prevista para el día 25, ya obran en poder de la jueza, que ahora debe revisarlos para adoptar una decisión sobre la realidad de la citada tubería, instalada para abastecer de agua desalada a la comarca del Bajo Andarax.



La providencia de fecha 9 de octubre del Juzgado de Instrucción 4 de Almería solicitaba "a la mayor celeridad posible" a la Consejería de Medio Ambiente que informase "sobre la naturaleza de las deficiencias denunciadas" por la mercantil General de Galerías Comerciales, propietaria del Centro Comercial Mediterráneo.



Pidió, asimismo, que informarse sobre "el posible riesgo" para la salud de las personas o el medio ambiente que, puede, "en su caso, provocar" la existencia de "estas deficiencias y su no subsanación".



Si bien el Gobierno andaluz no ha precisado el sentido de los citados informes, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón, señaló tras darse a conocer la denuncia que, en la ejecución de esa tubería, para la que consta permiso municipal, la concesionaria del servicio de aguas Aqualia "advirtió de deficiencias".



Indicó que, según le trasladaron desde la Junta, estas se "subsanaron". "Cuando se dio traslado a la Junta de las deficiencias, se hizo un modificado y se adoptaron medidas", precisó para apuntar, a continuación, que la tubería "nunca ha entrado en funcionamiento, ni siquiera en pruebas, y entendemos que no supone ningún peligro para la salud pública".



Castellón concluyó que el aspecto urbanístico "está resuelto" y "perfectamente en regla" y remarcó que la obra no se hizo "con cargo al sector, sino con cargo a un tercero".



La jueza también requirió "a la mayor celeridad" en la citada providencia al Ayuntamiento de Almería para que remitiese el expediente administrativo del proyecto e indicase si las supuestas deficiencias "han sido subsanadas", o, en el caso de no haberlo hecho, explicase "las razones de no haberse hecho pese a tener conocimiento de ellas según consta en la documentación aportada " por los denunciantes. La citada documentación también ha sido remitida este martes, según han confirmado fuentes municipales.



Asímismo, le instó a que "adopte las medidas necesarias en tanto no exista un informe de la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua que certifique que se ha cumplido con la normativa y se han subsanado" las citadas irregularidades.



La jueza fue más allá e incluyó entre estas medidas la suspensión del inicio de actividad alguna, así como que, "previamente a la autorización del inicio de actividad por parte del Ayuntamiento, se acredite ante el juzgado la subsanación de las referidas deficiencias".





--EUROPA PRESS--