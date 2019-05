La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, Patricia del Pozo, ha apuntado este miércoles la necesidad de "poner un poco en orden" la situación de los monumentos y enclaves arqueológicos andaluces en cuanto al cobro de entrada para su acceso, ya que "en la mayoría" de ellos "no se cobra prácticamente nada" aunque "no hay homogeneidad en todas las provincias".



"Tenemos que dedicarle un tiempo, tenemos que reflexionar, analizarlo bien y ponernos de acuerdo para establecer un hilo conductor", ha manifestado la consejera durante una visita al conjunto monumental de La Alcazaba de Almería, donde ha sido preguntada por la regulación para el cobro de tickets a las visitantes extracomunitarios que acuden a la fortaleza.



Del Pozo ha apuntado que esta cuestión atañe a "toda Andalucía", pero que aún no se ha tomado "ninguna decisión" al respecto, con lo que ha abogado por abrir un "diálogo" con las corporaciones locales, ya que "los monumentos no están en el limbo" sino que "están en los términos municipales".



"Mucho diálogo con la sociedad y con los alcaldes también para ver cuál es la mejor manera para mantenimiento, la conservación y que los ciudadanos se sientan satisfechos y tengan las misma oportunidades" en cuanto a su acceso, según ha indicado.



"DÉFICIT" DE PERSONAL



De otro lado, y en relación a las dotaciones de personal de los enclaves y instituciones que dependen de su Consejería, la consejera ha reconocido que hay un "gran déficit" en todos los espacios vinculados a su departamento, por lo que se ha efectuado una petición interna a Función Pública para que las plantillas se "ajusten"



"Estoy peleando como una leona para tener todo el personal que necesitamos", ha insistido la consejera, quien ha especificado que a su llegada a la Consejería ya había "detectado la falta de personal", por lo que también ha reclamado "algunas mejoras" en las relaciones de puestos de trabajo, ya que hay puestos que "que no están cubiertos".



Igualmente, ha insistido en que la tecnología y la gestión cultural han hecho evolucionar las necesidades de plantilla, por lo que la relación de puestos se debe "ir adaptando" puesto que "hace tiempo que no se revisan".





--EUROPA PRESS--