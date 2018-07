Junta ultima la tramitación de las modificaciones de los planes de playa de siete de los 13 municipios costeros

Playa del Zapillo





La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Almería ultima la resolución de las modificaciones de los planes de playa en siete de los 13 municipios costeros de la provincia toda vez que las localidades de El Ejido, Roquetas de Mar y Carboneras ya cuentan con sus planes en orden tras la aprobación de sus modificaciones solicitadas.



Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el delegado territorial de Medio Ambiente, Raúl Enríquez, quien ha precisado que los municipios de Cuevas del Almanzora y Garrucha que, con su plan en vigor y vigente hasta 2019, no han solicitado modificaciones para esta temporada, mientras que Enix carece de plan de playas, ya que no lo ha pedido "nunca".



El titular provincial de Medio Ambiente ha apuntado que son varios los planes de playa que están pendientes de ser informados "en breve", entre los que se encuentran el de Balanegra, que solicitó su segunda modificación del plan que tiene vigente hasta 2019, o Mojácar, que actualiza su plan de manera anual y que verá "en cuestión de días" la resolución a la tercera modificación presentada tras haber desistido de las dos primeras.



Así, Enríquez ha señalado la situación que se da en algunos municipios como la capital, donde el plan de playas se presentó en marzo de este año pero que aún se encuentra en fase de contestación de las alegaciones principalmente por las actividades de carácter cultural incluídas en la playa y a las que aún no se ha dado el visto bueno debido a los requerimientos de información realizados al Ayuntamiento por la ocupación de dominio público marítimo terrestre.



El delegado espera poder ofrecer a lo largo de esta semana contestación a las alegaciones del Consistorio almeriense tanto en relación a sus propuestas culturales, cuya propuesta municipal pasa por sacarlas de la arena y trasladarlas en el entorno del Paseo Marítimo, como a otro tipo de servicios y actividades entre las que se incluye el canal de nado ideado por el equipo de gobierno para esta temporada.



No obstante, el responsable provincial de Medio Ambiente ve "complicado" poder dar respuesta antes de que finalice la temporada a los ayuntamientos de Pulpí y Vera, que presentaron modificaciones a sus planes de playa a finales de junio, por lo que aún están en trámite.



Cabe recordar que son cuatro los municipios que este año finalizan sus planes de playa, que tienen una vigencia de tres años, de forma que Roquetas de Mar, Carboneras, Pulpí y Níjar tendrán que presentar de cara al verano de 2019 un nuevo plan con el que ordenar sus servicios. En este sentido, Enríquez ha sugerido a los gobiernos locales adelantar la confección de sus planes para poder tenerlos listos y aprobados con antelación a la campaña de verano.



PLAYAS PARA PERROS



Por otro lado, el delegado ha apuntado ciertas "complicaciones" a la hora de tramitar planes de playa que contemplaban entre sus usos habilitar espacios para perros dado que la normativa en materia sanitaria impide compatibilizar las playas destinadas al esparcimiento de las mascotas con el baño por parte de los humanos.



En esta línea, ha señalado que aún se mantiene en trámites la modificación del plan de playas del Ayuntamiento de Adra, que anunció su intención de hacer de la playa de 'La Rana' una zona para el baño y esparcimiento de perros y sus cuidadores durante todo el año, de forma que, según el propio Consistorio, se obtuvieron los permisos para ello.



El delegado ha asegurado que la normativa en vigor no permite compatibilizar los usos, por lo que se han mantenido varias reuniones con el Consistorio abderitano en tal sentido de cara a tramitar los permisos medioambientales de manera "independiente" y con una tramitación diferente a la que se sigue en el plan de playas.



Esta situación, según ha explicado Enríquez, también llevó al Ayuntamiento de Níjar a posponer su idea de compatibilizar la Playa de las Negras para el disfrute humano y canino, dadas las limitaciones normativas al respecto. El Consistorio nijareño tramita su sexta modificación al plan de playas en vigor, que deberá renovar de cara al año que viene.

--EUROPA PRESS--