Playa de Los Genoveses, en el parque natural de Cabo de Gata





La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, ha indicado que su departamento "trabaja en la solución más apropiada y definitiva" para regular el acceso en temporada estival a las playas de Mónsul, Genoveses y El Barronal, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), y ha señalado que van a "fomentar" el uso "del transporte público".



A preguntas de la diputada autonómica socialista Noemí Cruz este miércoles en comisión parlamentaria, Crespo no ha precisado, sin embargo, cuál va a ser la fórmula por la que opte la Junta y ha remarcado que están "buscando una solución a un problema heredado y muy complejo".



"Estamos trabajando atendiendo al valor ecológico y paisajístico de este enclave privilegiado pero es un tema que está atrasado desde hace mucho y hay que estudiar una solución definitiva. A ver si somos capaces de dársela", ha señalado.



Crespo ha desvelado que ya se ha mantenido una reunión con la dirección conservadora del parque, con la junta rectora y con los técnicos de Medio Ambiente, pero ha recordado que el acceso regulado a las playas a Poniente de San José ha tenido "soluciones provisionales" desde 2014, fecha en la que el Ayuntamiento de Níjar comunicó que no podía seguir gestionándolo ya que esto "excedía de su ámbito de competencia".



"Es un problema heredado y muy complejo y es curioso que ahora desde el PSOE se hable de prisa cuando la búsqueda de una solución definitiva está bastante atrasada desde hace tiempo", ha reprochado Crespo a Cruz, quien ha formulado su pregunta aludiendo a que "ya vamos tarde" de cara a la temporada estival y ha instado a "tomar cartas en el asunto".



La parlamentaria socialista ha pedido al Gobierno andaluz que trabaje por una solución "desde el acuerdo" con los propietarios de los terrenos, en el caso de Genoveses, con el Ayuntamiento de Níjar y con los empresarios, y que "garantice en la medida de lo posible la menor afección" a los valores medioambientales del espacio protegido.



En esta línea, ha admitido que la solución provisional adoptada por el ejecutivo socialista el pasado año "no es sostenible económicamente" y se ha preguntado si el Gobierno de PP y Cs aboga por "el libre acceso o por la restricción total". "No sabemos cuál es su planteamiento y nos preocupa que se genere una situación de caos que dañe al parque natural y que haga que el turista no se vaya con la misma sensación maravillosa que hasta ahora", ha concluido.



Un total de 214.864 personas visitaron en la temporada de verano de 2018 las playas con acceso restringido Cabo de Gata-Níjar (Almería), lo que supuso un 1,3 por ciento más que en 2017. Un total de 190.900 usuarios accedieron con vehículo privado mientras que a través del bus lanzadera acudieron 23.964 personas, es decir, 6.871 personas más que en 2017.



Cabe recordar que a través del convenio alcanzado entre la Junta de Andalucía y la empresa propietaria de los aparcamientos, la pasada temporada no se cobró a los usuarios la tarifa de cinco euros por vehículo que, anteriormente, se requería por aparcar durante todo el día en este espacio, que cuenta con un total de 399 plazas.



la Junta limita entre el 15 de junio al 16 de septiembre el acceso a esta zona del Parque Natural debido a que el aumento de tráfico rodado constituye un factor de degradación de los valores naturales de estos enclaves de alto valor ecológico, a la vez que conlleva graves problemas de colapso en las vías de acceso a las mismas.





