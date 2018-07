Obras en el interior de la casa consistorial de Almería en Plaza Vieja





El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Martínez, ha trasladado este lunes la "preocupación" del Gobierno andaluz ante los "continuos retrasos" en la finalización de la fase actual de obras de las Casas Consistoriales y la Plaza Vieja de Almería, que según el último plazo trasladado por OHL al Ayuntamiento, estarán listas y entregadas el 21 de agosto.



Tras la reunión de comisión de seguimiento de la rehabilitación de las Casas Consistoriales de Almería a la que ha asistido la concejal de Fomento del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, el delegado ha destacado el "cumplimiento del convenio" por ambas administraciones y la "lealtad institucional" entre las mismas a la hora de acometer esta actuación, cofinanciada al 50 por ciento entre Junta y Ayuntamiento con un adelanto financiero por parte de la administración local.



En declaraciones a Europa Press, Martínez ha incidido en el compromiso "decidido e incuestionable" para finalizar los trabajos de la Casa Consistorial, si bien ha trasladado a la edil su "preocupación" por los "retrasos" que han dado lugar ya a cuatro prórrogas en la obra, con lo que ha entrega no se prevé hasta dentro de tres semanas, según ha trasladado el Consistorio.



El titular provincial de Fomento ha recordado que la Junta precisa de las acreditaciones del pago para poder liberar las partidas a favor del Consistorio según el convenio vigente que caduca a principios del próximo mes de octubre, por lo que los retrasos "no ayudan en este aspecto", con lo que se ha exigido la "máxima eficacia" en este sentido.



Por su parte, la concejal ha explicado que las obras están "prácticamente finalizadas", si bien ha ratificado la última fecha ofrecida por OHL, que desde el pasado 14 de julio trabaja bajo penalidad diaria de 763,23 euros por incumplimiento de fecha de entrega. No obstante, ha recordado que, como cada martes, se cursará una visita técnica a la obra en la que se ofrecerán novedades sobre su avance, con lo que dicha fecha podría variar.



EL AYUNTAMIENTO FINANCIARÁ LA FACHADA



La reunión también ha permitido abordar la mejora planteada por el Ayuntamiento al proyecto, del que se ha desgajado la renovación de la fachada para acometerla mediante un plan propio que permita "ennoblecer" la entrada principal al consistorio a través de su revestimiento con piedra natural, lo que conllevaría un inversión aproximada de 180.000 euros.



Será finalmente el Ayuntamiento el que financie en solitario esta mejora después de que la Junta recordara que "cualquier incremento del gasto, según dice el convenio, debe asumirlo el Ayuntamiento", especialmente después de que el 20 por ciento de la financiación reservado a modificaciones estuviera ya "completo" a través de otras actuaciones que el delegado no ha podido precisar.



Así, el Ayuntamiento ha decidido que emprenderá en solitario esta parte de la actuación "por cuestiones de agilidad", para evitar que la actuación entrara a formar parte de la siguiente subfase en la que se prevén las obras de acondiciomiento del interior del inmueble a través de la reserva para modificaciones.



PROYECTO PARA LA PLAZA



El delegado de la Junta ha indicado que la rehabilitación de la plaza no ha sido objeto de conversación en el marco de la reunión, si bien ha recordado que dicho documento, al que se han efectuado mejoras con respecto al anteproyecto para incluir arbolado en tres de sus cuatro vértices, principalmente, deberá pasar el visto bueno "legal y técnico" de la Comisión Provincial de Patrimonio.



Asimismo, ha incidido en que la Junta aboga por que el proyecto cuente con el "mayor respaldo social y de los colectivos" antes de su aprobación definitiva; un elemento que "no existe ahora", según Martínez, quien ha recordado que la postura de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento así como las 20.000 firmas que se pronunciaron contra el proyecto inicial.



"Lo que procede quizás es sentarse y consensuar con el mayor respaldo posible, especialmente en el momento en el que estamos para dar participación a la ciudadanía. Aún se está a tiempo", ha observado el titular provincial de Fomento, quien ha recordado que existe una parte de la sociedad que ha mostrado su "disconformidad" con el documento municipal en el que se excluye de la plaza el monumento a Los Coloraos.

--EUROPA PRESS--