Asopesca se reúne con la presidenta de la Junta, Susana Díaz





El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, ha reclamado este jueves al Gobierno central que sea "sensible" con las peticiones efectuadas por el sector pesquero andaluz para mantener la flota de arrastre en el Mediterráneo ante la modificación de normativas en el ámbito europeo que, según las asociaciones de pescadores y cofradías, acabarían con este tipo de pesca.



El vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallart, ha mantenido en la tarde de este jueves una reunión con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, así como con otros miembros del Ejecutivo autonómico en el que ha expuesto sus demandas y ha solicitado el compromiso del Gobierno andaluz para que las normativas se ajusten a la "realidad".



Tras el encuentro, el titular andaluz de Agricultura ha señalado el "apoyo" al sector pesquero mediterráneo de Andalucía, con el que se trabaja "desde hace tiempo" para la elaboración de un plan de gestión que asegure, por un lado, la "supervivencia" de los caladeros, y por otro lado, lo haga compatible con los "factores sociales y económicos" que permitan mantener la actividad.



"Tenemos un serio problema con la situación que plantea la Unión Europea", ha dicho Sánchez Haro, quien al respecto al señalado el apoyo dado a las políticas de Bruselas por parte del secretario general de Pesca antes de conocer el plan de gestión elaborado por las asociaciones con la colaboración de la Junta de Andalucía, y que a su juicio, supone un "punto de partida muy importante".



Así, ha asegurado que desde la Junta se va a "seguir trabajando" y adoptando "iniciativas parlamentarias", tanto a nivel autonómico como estatal o europeo. Cabe recordar, en este sentido, que las asociaciones prevén reunirse el próximo 22 de mayo con el portavoz de la Comisión del Pesca del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, para abordar esta cuestión.



Por su parte, Gallart ha agradecido el "espaldarazo" de la presidenta de la Junta a la campaña iniciada este mismo jueves para recoger firmas a favor del modelo de pesca de arrastre frente a la "connivencia entre Madrid y Bruselas" para sacar adelante la nueva normativa y el reglamento articulado al respecto por el Gobierno central.



92 EMBARCACIONES EN ANDALUCÍA



Para Gallart, las reformas "no se corresponden con la realidad del sector" y "lo único que hacen es perjudicar el futuro de la flota", integrada 92 embarcaciones en la región andaluza que proporcionan unos 460 empleos directos y otros 2.300 empleos indirectos.



"Bruselas lo que hace es un copia y pega de las políticas del norte", ha incidido Gallart, quien ha señalado que la aplicación de planes similares a los del Mar Báltico supondrán un "fracaso" para los barcos que faenan en el Mediterráneo, puesto que a diferencia de aquel, el 30,3 por ciento del total de la flota de arrastre de fondo pertenece a países no comunitarios, con lo que "ninguna norma europea tiene por qué repercutir en sus políticas pesqueras".



Durante la presentación de la campaña este jueves acompañado por el vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Ignacio López, el representante de las asociaciones pesqueras ha reclamado que se atiendan las "propuestas reales" del sector para establecer el rendimiento máximo sostenible y adecuar la capacidad de pesca de los barcos a partir de los datos del periodo de referencia entre 2012-2016.



Ante un sector que anualmente impulsas subastas en las lonjas andaluzas por valor de unos 53,6 millones de euros, Gallart considera que las limitaciones a la actividad para faenar entre 170 y 180 días harían que las naves dejaran de ser "rentables", para lo que ellos consideran necesario que la pesca se ejerza entre 190 y 210 días al año.



También se ha quejado de la propuesta "artificial" para que se diferencie entre el arrastre de pescado --especies como merluza, salmonete, pintarroja, entre otros-- y el arrastre de marisco, ya que esto es "un disparate". "La pesca mediterránea es multiespecífica", ha recordado además ante la posibilidad de imposición de cuotas por parte de Bruselas ante determinadas especies. "El barco no pesca merluza y salmonete, pesca de todo", ha apostillado.





--EUROPA PRESS--