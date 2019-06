Junta realiza 145 controles sobre sandía y melón en la primera fase de la campaña 'No cortes en verde'

Almería.-El precio en origen de la sandía cae hasta en un 60% en un mo

Los inspectores de calidad de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Almería han realizado hasta la fecha 145 controles sobre cultivos de sandía y melón en 34 empresas del Poniente almeriense, lo que ha permitido el muestreo de 1.997 toneladas de estos productos durante la primera fase de la campaña 'No cortes en verde'.Esta actuación, que ahora se desplaza hacia la zona del Levante almeriense, tiene como objetivo garantizar la comercialización de estas frutas "cumpliendo con los estándares de calidad establecidos" en cuanto la ausencia de virus y la maduración de los productos, ya sea para evitar sandías huecas como para supervisar la firmeza en melón.Fuentes del Gobierno andaluz han precisado a Europa Press que los inspectores han realizado en campo 120 controles para sandía, lo que ha permitido observar 1.689.202 kilos de este producto en total. Así, 48 controles se han destinado a supervisar la calidad de la sandía mini y otros 72 para la sandía blanca y negra.En el caso del melón, se han realizado 25 controles y muestreado 308.494 kilos de melón Categoría, Cantaloup, Amarillo y Galia. La calidad de las partidas de ambas frutas ha hecho que no se haya rechazador, por el momento, ninguna de ellas.Las inspecciones aún se mantendrán en la zona del Levante almeriense hasta el cierre de la campaña de melón y sandía, que será a finales de junio o principios de julio, en función de como se desarrollen los cultivos.La campaña 'No cortes en verde' arrancó el pasado 21 de marzo su última edición, si bien se trata de una iniciativa en marcha hace más de dos décadas en colaboración con Hortyespaña y el sector hortofrutícola almeriense con el objetivo de fomentar la comercialización de melón y sandía en su grado óptimo de maduración.PRECIOS BAJOSLa delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha explicado que "lamentablemente, este año los precios han sido muy bajos y esta situación ha hecho empeorar nuestra campaña agrícola y la rentabilidad de los agricultores" aunque se han "mantenido los altos niveles de calidad de melón y sandía, como demuestra el excelente resultado de las inspecciones".Según ha analizado la delegada, "la altas temperaturas en Almería adelantaron la comercialización prácticamente en un mes" si bien posteriormente "las bajas temperaturas en Europa han hecho que el consumo disminuyera bastante, y en consecuencia los precios".Almería es la primera provincia española exportadora de sandía y segunda de melón, de modo que la superficie de cultivo de este último ha aumentado este año un ocho por ciento después de varias campañas de disminución, con lo que se ha pasado de 2.290 hectáreas en 2017-2018 a 2.473 hectáreas en este ejercicio. En cuanto a la producción de melón, la pasada campaña se superaron las 93.500 toneladas, se esperan para esta campaña 99.800 toneladas.La sandía, por su parte, ha aumentado la superficie de cultivo en un tres por ciento, desde las 9.806 hectáreas de la campaña 2017/18 a hasta las 10.100 previstas para esta campaña, lo que supone superficies parecidas a las de pimiento y tomate. La campaña pasada la sandía superó las 558.200 toneladas de producción, de manera que las previsiones para la campaña actual apuntan a más 580.000 toneladas.--EUROPA PRESS--